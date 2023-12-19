Шестеро палестинцев из Газы рассказали Би-би-си о своем пребывании в израильской тюрьме

Шестеро палестинцев из Газы утверждают, что израильская армия жестоко избивала их на протяжении почти месяца содержания под стражей.

Один из них говорит, что израильские солдаты ранили его в правую ногу, которую ему ампутировали, пока он находился под стражей.

Правила ведения войны требуют, чтобы со всеми задержанными обращались гуманно.

Представитель Армии обороны Израиля заявил Би-би-си, что ЦАХАЛ не располагает достаточной информацией для расследования заявлений человека, которому ампутировали ногу.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа также отметил, что Израиль уважает международное право.

Израиль освободил этих людей в четверг, 14 декабря, на пограничном переходе «Керем-Шалом», ведущем из Израиля в Газу.

Затем мужчины обратились за медицинской помощью в больницу в Рафахе на юге Газы.

Там находились десятки бывших заключенных. В общей сложности семь человек согласились поговорить со мной.

Четверо мужчин сидели в очереди на больничной койке, пятый стоял рядом с ними.

Все они были одеты в светло-серые спортивные костюмы и придерживали свои ушибленные запястья, у некоторых они были покрыты глубокими рубцами и язвами.

На других все еще были белые пластиковые наручники, которые израильтяне использовали при задержании.

Мохаммед Давуд сказал, что его задержали, когда он выполнял израильский приказ двигаться на юг.

«Мы приехали из Бейт-Лахии на севере и двигались на юг через безопасный коридор, — сказал он мне. — Там нас схватили военные. Они допрашивали нас: «Вы из ХАМАС? Вы из „Исламского джихада“?»

По словам палестинца, его продержали 26 дней и в конце концов освободили, потому что ничего не смогли найти.

14 ноября ЦАХАЛ объявил о временном открытии коридоров для эвакуации палестинцев с севера Газы на юг вдоль шоссе Салах-эд-Дин.

Израильтяне назвали дорогу «безопасным маршрутом», открытым с гуманитарными целями.

Поступали сообщения о том, что военнослужащие ЦАХАЛ проводили проверки и задерживали людей.

«Меня связали и завязали мне глаза, как и всем остальным мужчинам, — сказал Мохаммед Давуд. — Они издевались над нами, плевали на нас и не уважали нас. Нас всех избивали. Если кто-то говорил им, что болен или что у него ампутирована нога, они (израильские солдаты) отвечали: „Умрите здесь“. И подвешивали их за наручники».

Пресс-секретарь ЦАХАЛа отверг это обвинение.

«Что касается синяков, полученных в результате надевания наручников на задержанных, мы поясняем, что наручники надеваются в зависимости от степени угрозы, которую они представляют, и состояния их здоровья, — говорится в заявлении ЦАХАЛ. — Их ни в коем случае не подвешивают за запястья».

По словам Мохаммеда, у них на всех было только одно одеяло, их держали на улице под дождем и не давали ни еды, ни воды.

ЦАХАЛ отверг и эти заявления и заявил, что заключенные получают трехразовое питание, воду и медицинскую помощь.

Никто не знает, сколько мужчин израильские военные задержали в Газе и где они содержатся.

После того, как в начале декабря появилось видео из Бейт-Лахии, этот вопрос оказался в центре внимания.

На видео запечатлены десятки палестинских мужчин, раздетых до нижнего белья и сидящих в напряженных позах, их охраняют израильские солдаты.

Наш шестой собеседник, Махмуд Абу Хусейн, сидел на стуле в больничном коридоре.

Он был совершенно седой, правая нога отсутствовала, а на штанине спортивного костюма, обмотанной вокруг культи, виднелись следы крови.

«Я был в своем доме, я сказал им, что болен, я старый человек, мне 62 года, — сказал он Би-би-си, добавив, что он из лагеря Аль-Шати на севере Газы. — Они сказали мне: «Нет, вы должны выяснить, где находится ХАМАС и где заложники». Когда я сказал им, что не знаю, они прострелили мне ногу. После этого они мне ее ампутировали. Они заставили меня подписать бумагу о том, что моя нога не функционирует».

ЦАХАЛ заявил, что у него недостаточно информации для расследования этого инцидента.

Врачи больницы, пожелавшие остаться неизвестными, сказали, что мужчины поступили в больницу в тяжелом состоянии. По их словам, двое из них, включая Хусейна, все еще проходят лечение.

Еще один пожилой мужчина, Мохаммед Юсуф Али Абу Шамла, также ждал в больничном коридоре. Он родом из района Зейтун, расположенного к востоку от города Газа.

Шамла — седьмой человек, с которым беседовала Би-би-си. Он был одет в такой же светло-серый спортивный костюм, как и остальные, но, похоже, израильтяне задержали его позднее.

«Бульдозер начал разрушать мой дом, в котором находились я и около 40 человек, — рассказал он Би-би-си. — Женщины кричали. Мы покинули дом с поднятыми руками».

По его словам, он был задержан вместе с шестью другими людьми: тремя сыновьями, двумя племянниками и братом.

«Они попросили нас раздеться. Что значит „раздеться“? Мы смутились, но сняли рубашки, — сказал он. — Они продолжали приказывать нам раздеться еще больше. Мы разделись до нижнего белья».

По словам представителей ЦАХАЛ, им приходится раздевать задержанных, чтобы проверить, нет ли на них поясов со взрывчаткой или оружия.

По словам Шамлы, их продержали в Газе три дня, а затем вывезли в Израиль.

Он сказал, что пытается найти свою семью, так как его отпустили одного: «Я не знаю, где остальные. Я могу говорить только про себя».