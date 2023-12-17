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30 лет независимости Казахстана

Путин рассказал, как собирается встречать Новый год (видео)

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Vladimir Smirnov/POOL/AFP via Getty Images

Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о том, как собирается встречать Новый год. Подарки, по его словам, выбрать он еще не успел, передает NUR.KZ.

Отрывок из интервью Путина появился в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".

Главу РФ спросили, как он планирует встречать Новый год.

"Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", – ответил он.

При этом Путин добавил, что пока еще не был в магазине и не выбирал подарки, но постарается сделать что-то приятное для тех, с кем встречает Новый год.

Напомним, на днях Владимир Путин провел так называемую "прямую линию", в ходе которой отвечал на вопросы граждан и подвел итоги 2023 года.

В какой-то момент он заявил, что "русские и украинцы – единый народ", после чего назвал украинскую Одессу "русским городом".

При этом корреспонденты Русской службы Би-би-си подробно разбирали, о чем говорил Путин во время "прямой линии".

Отмечается, что за четыре часа было задано более полусотни вопросов, в том числе и про войну в Украине, и про возможный запрет абортов в частных клиниках, и про рост цен. Однако четкие ответы на многие вопросы получены не были.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051274-putin-rasskazal-kak-sobiraetsya-vstrechat-novyy-god-video/

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