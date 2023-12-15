Главное о "прямой линии" Путина. Что он сказал о войне, Украине, мобилизации и абортах

В этом году два традиционных для Владимира Путина формата — большую пресс-конференцию с журналистами и «прямую линию» с населением — совместили. За четыре часа было задано более полусотни вопросов — в том числе и про войну в Украине, и про возможный запрет абортов в частных клиниках, и про рост цен — однако четкие ответы, как часто бывает, получены не были. Мы вкратце рассказываем об основных темах, затронутых Владимиром Путиным.

В прошлом году, когда Россия вторглась в Украину, ни «прямая линия», ни пресс-конференция не проводились. Поэтому к совмещенному формату в этом году был несколько повышенный интерес — тем более что проходило это мероприятие спустя всего неделю после того, как Владимир Путин объявил о выдвижении на свой уже пятый президентский срок.

Неудивительно, что в Гостином дворе все началось с вопроса о выборах, а точнее, о целях, с которыми Путин идет на них. Ответ был довольно банальным и не раз уже повторенным российским президентом. По его словам, ​​самое главное — «укрепление суверенитета РФ».

«Для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно», — сказал он. Также он упомянул защиту прав и свобод граждан, охрану границ, развитие парламентаризма.

Довольно большой блок вопросов был посвящен войне в Украине — о положении на фронте, о возможной второй волне мобилизации, о социальных гарантиях и выплатах военным, о финансировании оккупированных Россией территорий Украины.

Владимир Путин вновь заявил, что война закончится, когда Россия достигнет своих целей, которые, по его словам, не меняются: денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. Он уверял аудиторию, что положение на фронте для России в целом улучшается, кроме того, российские военные уничтожили много танков и бронемашин, которые Украине поставили западные партнеры.

На вопрос про возможную вторую волну мобилизации Путин заявил, что «на сегодняшний день необходимости в этом нет», а добровольцам и наемникам частных военных компаний пообещал разобраться с льготами — чтобы они были такими же, как у обычных военных.

Для оккупированных Россией территорий Украины картинка была нарисована еще более красочная. Путин пообещал, что Москва будет ежегодно вкладывать триллион рублей в эти территории. Много ли это? Всего из федерального бюджета потратили за первые 11 месяцев этого года 26,8 трлн рублей — вроде бы 1 трлн рублей от этой суммы это не так много.

Дефицит бюджета за 11 месяцев составил 878 млрд — это почти равно сумме, которую Путин обещал вкладывать в оккупированные регионы. При этом не стоит забывать, что Россия сейчас восстанавливает украинские города, которые сама же и разрушила.

При этом одна из важнейших тем, связанных с войной в Украине, в ходе «прямой линии» так и не прозвучала. Президента никто не спросил о митингах и акциях протеста жен мобилизованных, которые с конца ноября прошли в нескольких городах России. Их основное требование — вернуть домой мужей, отправленных на войну с Украиной. Эта тема тесно связана и с положением России на фронте.

С приходом зимы российская армия в Украине, действительно, заметно активизировалась: она медленно, но упорно продвигается сразу на нескольких участках фронта. Однако российские атаки идут преимущественно людскими волнами по всей линии фронта — отчасти сказывается нехватка бронетехники, где-то погодные условия, а возможно и осознание российским командованием бесперспективности сосредоточения в одном месте крупных механизированных соединений.

С первого дня вторжения Би-би-си, «Медиазона» (признана в России иноагентом) и команда волонтеров ведут поименный список погибших на войне с российской стороны. На сегодня нам известны данные почти 40 тысяч погибших.

Другая важная тема последних недель комментария президента удостоилась — правда, четкую позицию по этому вопросу он не сформулировал.

Ведущая мероприятия Екатерина Березовская спросила Путина о том, что он думает о перспективе запрета абортов в частных клиниках.

«Знаете, я вспомнил о запретах в сфере алкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело. К увеличению суррогата, увеличению жертв отравления этими суррогатами. И в области, о которой вы упомянули, надо действовать аккуратно», — заявил Путин.

После этого он добавил, что, с одной стороны, «права и свободы женщины должны соблюдаться», а с другой — «государство заинтересовано в том, чтобы демографическая проблема решалась, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка», а также напомнил позицию церкви по данному вопросу. Решение проблемы, по его словам, нужно искать «в обращении к традиционным ценностям» и в «наведении порядка» в женских консультациях.

Русская служба Би-би-си неоднократно писала, что на повышение рождаемости в реальности гораздо лучше влияют не ограничения абортов, а совсем другие вещи — финансовая стабильность, личная безопасность, социальные гарантии, уверенность в будущем.

Говорил Путин и про российскую экономику. Она продемонстрировала «достаточный запас прочности», как обычно, уверял Путин в самом начале «прямой линии». Правда, немного позднее ему все же пришлось отвечать на вопрос о росте цен на яйца. Российскому президенту пришлось извиняться за сложившуюся ситуацию и обещать с ней разобраться. По мнению Путина, рост цен на яйца в России произошел и из-за «сбоя в работе правительства», и из-за роста доходов россиян — если доходы растут, то и цены растут, считает он. Также из его объяснения следовало, что Россия с опозданием разрешила импорт яиц. Русская служба Би-би-си тоже анализировала ситуацию с ценообразованием на яйца в России.

У стойкости российской экономики тоже есть свое объяснение — обширные военные расходы. Они приводит к росту промышленности — в основном за счет секторов, связанных с обороной. Они же спровоцировали и рост доходов населения за счет опять же оборонного сектора, а также зарплат тех, кто участвует в войне в Украине. Однако не все так просто. О том, к каким дисбалансам в российской экономике это привело, объясняет редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си Ольга Шамина.

По международной повестке Путин тоже высказался. Разрешить конфликт на Ближнем Востоке, по его мнению, можно через создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В ответ на вопрос про возможную нормализацию отношений России с Евросоюзом президент России вновь напомнил, что «это зависит не только от нас». Он повторил свою мысль о зависимости Европы от «старшего брата», имея в виду США, но — тоже традиционно — добавил, что Россия готова к контактам и с Европой, и с США. О том, что такие контакты действительно имеются, стало ясно из ответа Путина на вопрос о журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче, которого, по заявлению Госдепа США, недавно не удалось обменять, так как Россия от такого предложения отказалась.

Путин в ответ заявил, что и «контакты с американскими партнерами есть», и «диалог идет», и проходит он «​​на понятном для друг друга языке». Осталось совсем немного — американская сторона должна сделать предложение, которое устроит Россию, следовало из слов Путина. Осенью западные СМИ писали, что ​​главным кандидатом на возможный обмен считается бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков, отбывающий в Германии пожизненный срок за убийство в 2019 году в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

О российских журналистах тоже говорили. Точнее, о дисбалансе в наказаниях по различным статьям Уголовного кодекса, когда за убийства часто назначают наказание мягче, чем за экономические преступления. В качестве примера была приведена журналистка Александра Баязитова, которой обвинение запрашивало 14 лет по статье о вымогательстве (в итоге ее приговорили к пяти годам).

«Ну не перегибайте, какая охота на ведьм, что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, крупный оппозиционный деятель?» — заявил Путин. После этого он признал, что необходимость прятать человека за решетку на 14 лет у него тоже вызывает вопросы. Он пообещал, что поручит законодателям оценить строгость наказаний за экономические преступления.

На вопрос, зачем власти решили внедрить в школах новый единый учебник истории, Путин ответил, что раньше в учебниках было «все что угодно» и «почти ничего не говорилось о значении битвы при Сталинграде». Он уверен, что должна быть «государственная версия, которая должна быть доведена до всех». Однако, по мнению специалистов в сфере образования, новые учебники отражают лишь взгляд Кремля на историю. О том, как выглядит новый единый учебник истории, как там описываются события нового времени и как это повлияет на образование — в нашем материале.