Названа самая "несчастная" страна Евросоюза

Стало известно, в каких странах Европы проживают самые счастливые и самые несчастные люди, передает NUR.KZ со ссылкой на результаты исследования на официальном сайте Евростата.

В списке из 27 стран ЕС статагентство оценивает Австрию как самую счастливую страну. Страна набрала в общей сложности 7,9 баллов из 10 согласно критерию "показатели качества жизни".

Следом за Австрией расположились три страны - Польша, Финляндия и Румыния, набрав по 7,7 балов по этому же критерию и заняв, тем самым, второе место в рейтинге.

Самыми несчастливыми в рейтинге оказались жители Болгарии, оценив "показатели качества жизни" на 6 из 10 баллов.

Чуть лучше положение, согласно исследованиям, у жителей Германии. Их оценка удовлетворением жизнью составила 6,5 баллов.

Интересен и тот факт, что, согласно данным исследования, молодые люди в ЕС более удовлетворены своей жизнью, чем пожилые люди.

"В 2022 году в большинстве государств-членов ЕС (люди в возрасте 16–29 лет) продемонстрировали более высокую удовлетворенность жизнью по сравнению с людьми старше 65 лет. Противоположная картина в этом отношении наблюдалась в Дании, Швеции, Ирландии, Нидерландах, Люксембурге и Финляндии", - говорится в сообщении на сайте Евростата.

Отмечается, что в целом "граждане ЕС, как правило, вполне удовлетворены своей жизнью в целом, набирая в среднем 7,1 балла из 10».

Рассказывая об исследования Евростата ранее, мы писали о том, что, по мнению экспертов, прошедшей зимой еврозона все-таки пережила рецессию, поскольку рост цен сильно ударил по потребителям.

Согласно данным отчета за первый квартал 2023 года, экономика блока за этот период ослабла на 0,1%. Причем, сильнее всего из стран Европы, по сравнению с прошлым годом, пострадала экономика Литвы, она ослабла на целых 3,7%.

В начале ноября мы писали о том, что, по данным Евростата, инфляция в еврозоне упала до самого низкого за два года уровня. Показатель инфляции по итогам октября составил 2,9%. Это самое низкое значение за последние два года, считают эксперты. Они же отмечают, что такая статистика может означать отказ Европейского центрального банка от дальнейшего повышения процентной ставки.

Евростат – статистическое управление Европейского Союза. Было создано в 1953 году. Основная миссия — предоставление качественной статистики и данных по Европе.

Евростат собирает статистику Европы в партнерстве с национальными статистическими институтами и другими национальными органами государств-членов ЕС. Офис Евростата находится в Люксембурге.