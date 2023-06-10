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Эксперты заявили, что еврозона пережила рецессию в первом квартале 2023 года

Опубликовано:

Купюры евро разного номинала лежат веером
Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты заявили, что прошедшей зимой еврозона все-таки пережила рецессию, поскольку рост цен сильно ударил по потребителям. Согласно данным отчета за первый квартал 2023 года, экономика блока за этот период ослабла на 0,1%, передает BBC.

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Как правило, рецессией называют ослабление экономики, которое длится на протяжении двух квартальных периодов подряд. Как и другие регионы, еврозона сильно пострадала от роста цен на продукты питания и энергоносители, что сильно сказалось на расходах домохозяйств. Расходы европейских семей упали на 0,3% в первом квартале 2023 года и на 1% в последнем квартале 2022 года.

Изначально, по оценкам экспертов, еврозона должна была избежать рецессии и экономика должна была продемонстрировать рост на 0,1%. Но данные Евростата показывают, что именно настолько экономика сократилась в текущем периоде, а не выросла.

Риккардо Фабиани, экономист Oxford Economics, заявил, что ожидает слабого роста экономики в регионе в ближайшие месяцы, учитывая, что процентные ставки продолжают расти, а инфляционное давление сохраняется. Это достаточно печальные новости после тяжелого года, который пережила еврозона. Главным фактором ослабления экономики стал рост цен на энергоносители, спровоцированный российским вторжением в Украину.

Сильнее всего по сравнению с прошлым годом пострадала экономика Литвы, она ослабла на целых 3,7%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024099-eksperty-zayavili-chto-evrozona-perezhila-retsessiyu-v-pervom-kvartale-2023-goda/

Автор: Дилара Аронова
Эксперты заявили, что еврозона пережила рецессию в первом квартале 2023 года

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