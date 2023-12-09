Не поворот на Запад, а диверсификация. Где Армения ищет поддержку после "предательства" России

После окончания военных действий в Нагорном Карабахе Армения столкнулась с серьезной проблемой — что делать с собственной безопасностью в ситуации, когда главный «партнер», который взял на себя миротворческие функции, провалил эту задачу. Полагаться на Россию так, как прежде, в Ереване больше не могут, поэтому ищут помощи в других местах — от Индии до Франции. Вопрос в том, как отреагирует Россия на такие шаги, снижающие ее влияние на Южном Кавказе.

В 1991 году Россия стала одним из первых государств, признавших независимость Армении — так зародились дипломатические отношения между двумя странами, и на протяжении долгих лет Ереван продолжал укреплять связи с Москвой.

Первым важным этапом сотрудничества стало появление в 1992 году в Армении российских пограничников, помогавших охранять границу с Турцией и Ираном. Несколькими годами позднее Россия открыла в армянском Гюмри военную базу.

Россия в тот период усиливала своего военное присутствие в стратегически важных для себя районах, а Армения, постоянно сталкивавшаяся с геополитическими вызовами и конфликтами в регионе, видела в российской базе гарантию своей безопасности.

Для этих же гарантий Армения присоединилась к ОДКБ, обещавшей защиту в случае военной агрессии.

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Фото: primeminister.am

Напряжение в основном росло в Нагорно-Карабахской республике (НКР), не признанной даже Арменией, но ставшей причиной войн и конфликтов между Ереваном и Баку. Это напряжение в итоге вылилось в войну 2020-го года, в которой победил Азербайджан, а «второе место» заняла Россия.

Формально Азербайджану удалось вернуть себе почти все потерянные территории за исключением центральной части Нагорного Карабаха и Лачинского коридора, ведущего в Армению.

Именно по этой причине после окончания войны в регионе появился российский миротворческий контингент, а Россия, кажется, получила то, что хотела: конфликт снова был заморожен, а на территории, международно признанной Азербайджаном, разместились российские военные.

Их позиции там были шаткими и регулировались только одним документом — заявлением трех сторон о прекращении огня. То есть формально Азербайджан и Армения согласились на размещение в регионе российских миротворческих сил, но что именно военные будут там делать, в заявлении не говорилось.

В классическом понимании миротворцы не могут принуждать к миру, то есть применять силу. Это возможно только в том случае, если кто-то нападет непосредственно на них или на гражданское население. В случае с Нагорным Карабахом у сторон явно были свои представления о том, что должно произойти в случае нового витка конфликта.

«Россия по сути взяла на себя обязательства, связанные с безопасностью, и успешно их провалила, потому что она не хочет и не может иметь прямого конфликта с Азербайджаном — и это было для всех очевидно. Даже до начала войны с Украиной эта конфигурация начала разваливаться. Первые нападения Азербайджана на территорию Армении начали происходить еще в мае 2021 года — без явной реакции со стороны России», — говорит военный аналитик Леонид Нерсисян, исследователь аналитического центра APRI Armenia.

«Недружественные» шаги

В 2022 году России было не до Карабаха — президент Владимир Путин развязал полномасштабную войну против Украины и все силы бросил туда. Азербайджан, понаблюдав некоторое время за ситуацией, оценил свои шансы на успех как высокие, организовав блокаду армян в Нагорном Карабахе и периодически открывая огонь — в том числе по территории Армении.

«Война с Украиной еще больше ускорила процесс, и Азербайджан легко воспользовался тем, что Россия не может выбирать сторону в этом конфликте, потому что тогда она моментально потеряет другую страну», — говорит Леонид Нерсисян.

И дело не только в том, что силы России были брошены на другую войну, но и в резко возросшей роли Азербайджана и его главного союзника — Турции — для Москвы. После того, как Россию обложили санкциями, она не могла потерять важного союзника в их обходе в лице Анкары, способствовавшей параллельному импорту.

Когда обстреливать начали уже территорию Армении, страна тогда обратилась за помощью к своим союзникам по ОДКБ, но силовой блок выступил против силовых методов решения конфликта. В Ереване после этого жители вышли на митинг с требованием выйти из ОДКБ и начать переговоры с другими странами, чтобы создать новую систему безопасности.

А в сентябре 2023 года в ходе однодневной войны Россия окончательно продемонстрировала, что не готова вступать в конфликт с Баку — даже несмотря на гибель собственных миротворцев.

Нагорно-Карабахской республики больше не существует ни в каком виде, а армяне называют бездействие России предательством, в то время как ереванские чиновники начинают понимать: Москву вряд ли теперь можно считать надежным партнером.

Еще до того, как армяне вынуждены были покинуть Нагорный Карабах, премьер Никол Пашинян отмечал, что Москва, кажется, сама уходит из региона: «Однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет».

За этот год Армения отказалась от участия в двух учениях совместно с ОДКБ и присоединилась к Гаагскому суду — тому самому, который выписал ордер на арест Владимира Путина. Это сделано, говорил Пашинян, как раз для улучшения системы безопасности Армении в условиях, «когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обещания». Но премьер подчеркивал, что этот процесс «совершенно не связан с армяно-российскими отношениями», только лишь с напряженностью на границе.

Примерно в эти же дни жена Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди и джентльменов с гуманитарной помощью для Украины. А в Армении начались небольшие по масштабу, но показательные с точки зрения политики учения с США. То есть пока Россия, по словам ее руководства, воюет в Украине против всего НАТО, ее союзник на Кавказе тренируется вместе с американскими военными.

Анна Акопян. Фото: Getty Images/ Artyom Geodakyan / Contributor

Россия, конечно, выражала свое недовольство. Но в Армении уже тогда поняли: Москва не очень хочет и может существенно помочь в вопросах безопасности.

«Главная проблема, которая намного важнее политических и дипломатических разногласий, в том, что армянское общество разочаровано в отношении России к [на тот момент продолжавшейся] блокаде Карабаха и теряет веру в то, что союзник готов что-либо предпринять, чтобы спасти карабахцев от голода. Неготовность Кремля проявить свое отношение к происходящему очень негативно отражается на отношении армян к России», — говорил Би-би-си армянский журналист Марк Григорян.

Снизить уровень вражды

Во вторник в Армении прошла конференция под говорящим названием «Новые региональные реалии». Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян в приветственной речи обтекаемо намекнул: «В наши дни известные всем нам принципы и правила международных отношений подрываются, а доверие и оптимизм в области совместной безопасности продолжают снижаться».

Одним из участников конференции стал посол Индии в Армении, ведь Запад — далеко не единственный партнер, на которого рассчитывает сейчас Ереван.

Индия максимально открыта к диалогу с Арменией. Еще в 2020 году Индия поставила Армении несколько радиолокационных станций стоимостью более 40 млн долларов. В прошлом году Армения закупила у Индии реактивные системы залпового огня Pinaka, противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы на сумму 250 млн долларов.

В ноябре индийские СМИ писали, что Армения покупает у Индии системы борьбы с беспилотниками еще на четыре десятка миллионов, а также бронированные самоходные гаубицы MArG 166.

«Индия стала, наверное, самым большим приобретением для Армении за последние два года. Сегодня Индия в плане военно-технического сотрудничества — крупнейший партнер Армении с пакетом контрактов, если судить по публикациям в медиа, около миллиарда долларов. И это подписано меньше, чем за год. И это раза в три больше, чем все, что было подписано с Россией, в период с 2015 до 2020 года, например», — говорит эксперт Леонид Нерсисян.

«У Индии есть практический интерес — индийское вооружение не так популярно в мире, по сути это первые большие продажи вооружений со стороны Индии. И в экономическом плане для них выгодно иметь такое сотрудничество с Арменией, — добавляет политолог Тигран Григорян. — Кроме того, есть еще фактор Пакистана, который тесно сотрудничает с Азербайджаном и участвует в процессах даже в нашем регионе. А Пакистан, напомню, является одной из немногих стран, у которой нет дипломатических отношений с Арменией».

В самой конференции помимо посла Индии принимали участие и эксперты из Турции — главного союзника Азербайджана.

«Армения преследует цель открытия региона, открытия всех коммуникаций, в том числе с Турцией. Это как экономический, так и политический проект. Действующие власти Армении считают, что при сохранении нынешнего уровня вражды между Арменией и Турцией, Арменией и Азербайджаном — у Еревана просто нет ресурсов, чтобы в среднесрочной или долгосрочной перспективе противостоять этим странам. Но проблема состоит в том, что у Азербайджана есть другие цели — давление на Армению», — считает Тигран Григорян.

Буквально в среду в очередной раз президент Азербайджана Ильхам Алиев заговорил о том, что Баку называет Зангезурским коридором — маршрут, который мог бы связать основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой — и проходить через территорию Армении.

В Ереване отвергают даже само определение — «коридор», в котором Армения видит территориальные претензии Азербайджана на часть собственной территории, по которой этот путь должен пройти.

Сам Алиев признался, что во время обсуждения проекта с Николом Пашиняном говорил о «коридоре» как о «дороге из Азербайджана в Азербайджан», где не могут взиматься таможенные сборы и проводиться проверки. Армения от такого «щедрого» предложения отказалась, после чего в Баку заявили, что уже и сами потеряли интерес к проекту коридора, строительства которого добивались долгие годы. Все это, включая буксирующий процесс по подписанию мирного соглашения, не способствует нормализации отношений в регионе.

Кусок пазла

Еще один новый и не менее важный партнер нынешней Армении — это Франция. В октябре министр обороны Франции сообщил, что страна поставит Армении вооружение, в том числе системы ПВО.

«Необходимо позволить Армении защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ», — пояснил министр Себастьян Лекорню.

Процесс сближения с Францией продолжается. В ноябре Никол Пашинян ездил в Париж встречаться с Эммануэлем Макроном и заверял, что Ереван хотел бы более тесного сотрудничества в экономике и других сферах.

Осенью, проигнорировав встречу в рамках СНГ, Пашинян все-таки нашел время съездить в Европу на саммит в Испании — там он встречался с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а позже выступал на заседании Европарламента.

Все это выглядит так, будто бы Армения отворачивается от России и меняет свою внешнюю политику. Но эксперты, с которыми говорила Би-би-си, предпочитают не называть это «разворотом», выбирая вместо этого другое слово — диверсификация. Этим словом охарактеризовал последние шаги Армении и сам Никол Пашинян.

Армения пытается заполнить образовавшийся геополитический вакуум, диверсифицируя внешнеполитические отношения и находясь в поиске новых партнеров как на Западе, так и на других направлениях, говорит Тигран Григорян.

Он добавляет: «США и Евросоюз пытаются играть стабилизирующую роль, они заинтересованы в стабильности на Южном Кавказе, заинтересованы в том, чтобы Армения и Азербайджан заключили мирный договор, что поможет снизить влияние России в регионе».

Помимо элемента противостояния с Россией есть и другой аспект, считает Леонид Нерсисян. С его точки зрения, Армения — хоть и важный, но все-таки один из элементов в этом региональном пазле.

Свою мысль он объясняет так: «Если Армения станет ближе к Западу, вопрос евроинтеграции Грузии тоже упростится. А если эти две страны сблизятся с Западом, то там и Азербайджану станет сложно оставаться [вдали от этих процессов]. То есть речь идет не только про Армению».

Преимуществ не увидели

Все происходящее не может устраивать Россию. После того, как Азербайджан полностью установил контроль над Карабахом, влияние Москвы в регионе стало стремительно уменьшаться.

«Потеря влияния России — факт пока еще не состоявшийся, но оно уже очень снизилось. Еще два-три года назад невозможно было представить себе европейских наблюдателей на границе с Арменией. Если бы мне кто-то тогда такое сказал, я бы ответил, что это просто смешно, не может такого быть. Или что Армения будет игнорировать ОДКБ и фактически заморозит там свое участие», — говорит Леонид Нерсисян.

Несмотря на существенное охлаждение некогда дружественных отношений, Армения сохраняет огромную экономическую зависимость от России, так что рычаги давления на Ереван у Москвы имеются.

По удивительному совпадению, как только Никол Пашинян отказался участвовать в минском саммите ОДКБ в конце ноября и отправить туда своего представителя, у армянских перевозчиков начались проблемы на КПП «Верхний Ларс» — единственном на границе с России и Грузии, которым они вообще могут пользоваться. Сотни фур, перевозивших продукты, в том числе скоропортящиеся рыбу и фрукты, застряли на пункте пропуска, потому что российский фитосанитарный контроль ужесточил требования именно к грузам из Армении.

Несмотря на все политические разногласия, сейчас почти половина экспорта Армении идет именно в Россию. Эта цифра росла рекордными темпами особенно после начала войны в Украине.

Россия контролирует важные аспекты жизни Армении, например, энергетический сектор, являясь поставщиком природного газа, а также топлива для атомной электростанции вблизи города Мецамор. Поэтому у России сохраняются ресурсы, чтобы в случае перехода неведомых красных линий продемонстрировать Армении, что Москва еще может создать Еревану проблемы.

Вопрос только в том, что именно единственный человек, принимающий в России решения, посчитает красной линией. Некоторые эксперты предполагают, что этим может стать выход из ОДКБ. Сейчас Армения состоит там номинально, а внутри страны звучать голоса оформить выход на бумаге, но власти страны на такой шаг не готовы — с этим связано слишком много рисков.

Тигран Григорян поясняет: «По моей информации, американская сторона много месяцев назад посоветовала руководству Армении не выходить из ОДКБ. Потому что на данном этапе ни американцы, ни европейцы не готовы предоставить никаких альтернатив, никаких гарантий безопасности в случае каких-то совсем враждебных шагов со стороны России».

Еще остается база в Гюмри. По текущему договору она может существовать там до 2041 года. В этом смысле примечательно интервью, которое Никол Пашинян дал Wall Street Journal. Журналист издания спросил его: «По вашему мнению, военное присутствие России в Армении является преимуществом или препятствием?»

Пашинян ответил: «По крайней мере на данный момент, я уже сказал, к сожалению, мы не увидели преимуществ».

Значит ли это, что Армения будет добиваться от России вывода военной базы, спросил журналист. Пашинян ответил: «Такого вопроса мы не обсуждаем».

Даже если бы это было несложно сделать, армянское правительство на данном этапе не готово идти на подобные шаги. Сейчас основная цель руководства страны — именно в снижении влияния России и зависимости от нее Армении. Но даже ее достижимость сейчас многие ставят под сомнение.