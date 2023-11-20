Самолет вылетел из аэропорта Парижа без 30 пассажиров

Самолет авиакомпании Sunexpress вылетел из Парижа в турецкий город Измир без десятков пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Airporthaber.

Как сообщает портал, инцидент произошел в аэропорту Шарль-де-Голль в минувшую субботу. Самолет должен был вылететь из столицы Франции в турецкий Измир в 17:00 по местному времени (22:00 по времени Астаны). Но рейс был задержан на три часа, а информация о начале регистрации к 20:00 (01:00 следующего дня по времени Астаны) так и не появилась.

Пассажиры, проверив мобильное приложение, увидели, что самолет уже улетел.

Также, как пишет портал, пассажиры, оставшиеся в аэропорту, пытались связаться с представителями перевозчика, но безрезультатно. В итоге на рейс не попали 30 человек.

Но, как позже стало известно, авиакомпания SunExpress разместила пассажиров в гостинице и направила их на следующий рейс.

Напомним, в сентябре летевший из Турции самолет российской авиакомпании экстренно сел в аэропорту Актобе. Воздушное судно направлялось в Екатеринбург. За пассажирами прилетел резервный борт.

В том же месяце, но уже другой пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области России. На борту судна находились 170 человек. Никто не пострадал.