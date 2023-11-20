Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Самолет вылетел из аэропорта Парижа без 30 пассажиров

Опубликовано:

Самолет летит в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Самолет авиакомпании Sunexpress вылетел из Парижа в турецкий город Измир без десятков пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Airporthaber.

Как сообщает портал, инцидент произошел в аэропорту Шарль-де-Голль в минувшую субботу. Самолет должен был вылететь из столицы Франции в турецкий Измир в 17:00 по местному времени (22:00 по времени Астаны). Но рейс был задержан на три часа, а информация о начале регистрации к 20:00 (01:00 следующего дня по времени Астаны) так и не появилась.

Пассажиры, проверив мобильное приложение, увидели, что самолет уже улетел.

Также, как пишет портал, пассажиры, оставшиеся в аэропорту, пытались связаться с представителями перевозчика, но безрезультатно. В итоге на рейс не попали 30 человек.

Но, как позже стало известно, авиакомпания SunExpress разместила пассажиров в гостинице и направила их на следующий рейс.

Напомним, в сентябре летевший из Турции самолет российской авиакомпании экстренно сел в аэропорту Актобе. Воздушное судно направлялось в Екатеринбург. За пассажирами прилетел резервный борт.

В том же месяце, но уже другой пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области России. На борту судна находились 170 человек. Никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046571-samolet-vyletel-iz-aeroporta-parizha-bez-30-passazhirov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.