Собака президента Молдовы укусила президента Австрии, из-за чего последнему наложили повязку (фото, видео)

Собака президента Молдовы Майи Санду укусила за руку президента Австрии Александра Ван дер Беллена, когда тот захотел погладить пса. В итоге позже его заметили с перевязанной рукой.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен вместе с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар посетили Молдову. Во время их прогулки с лидером республики Майей Санду по зданию администрации произошел инцидент – собака по кличке Кодруц, принадлежащая Санду, укусила Ван дер Беллена за руку, передает TVR.

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как Санду подходит к питомцу, чтобы погладить, вместе к ней к Кодруцу подошел и Ван дер Беллен. Когда последний наклонился, чтобы погладить пса, тот его укусил.

Позже, как видно на опубликованных председателем парламента Молдовы Игорем Гросу в Facebook фотографиях, у президента Австрии была перевязана рука.

Президент Молдовы в официальном Instagram-профиле опубликовала фото с президентами Австрии и Словении, а также Кодруцом.

К слову, сам Ван дер Беллен после визита заявил в Twitter, что поддерживает Молдову на пути к членству в Евросоюзе, а также отметил, что Австрия планирует расширить экономическое сотрудничество с республикой.

В начале сентября Майя Санду сообщила, что Кодруц стал членом их команды около 7 месяцев назад – его нашли на улице, когда кто-то сбил его на машине, из-за чего травмировал лапу, которую пришлось ампутировать. Теперь пес, по ее словам, бегает на трех лапах.

Напомним, Молдова подписала заявку на вступление в Евросоюз в марте прошлого года. Спустя несколько месяцев, в июне, страна вместе с Украиной получила статус кандидатов.