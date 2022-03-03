Президент Молдовы подписала заявку на вступление в Евросоюз (видео)

Майя Санду. Фото: Getty Images/ Pierre Crom / Contributor

Глава Республики Молдова Майя Санду подписала заявку на вступление в Европейский союз.

Санду сообщила, что заявка адресована президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС, сообщаетcя в Telegram-канале Sputnik Молдова.

Официально заявка будет подана "в ближайшие дни" в Брюсселе.

"Некоторые решения нужно принимать быстро и решительно, используя возможности, предоставляемые меняющимся мировым ландшафтом. Мы должны действовать немедленно, когда того требуют обстоятельства, и мы ясно видим возможность обеспечить более безопасную и лучшую жизнь для будущих поколений", - заявила Санду.

Также подпись под заявкой поставила премьер-министр Наталья Гаврилица и спикер парламента Игорь Гросу.

По информации издания, накануне в Кишинев прибыли вице-председатель Еврокомиссии Жозеп Боррель и еврокомиссар по расширению Оливер Вартели.

Напомним, что сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявление о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

А в минувший понедельник президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959183-prezident-moldovy-podpisala-zayavku-na-vstuplenie-v-evrosoyuz-video/