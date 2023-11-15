Один из организаторов убийства Политковской воюет в Украине: Песков высказался о помиловании Хаджикурбанова

В России осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов освободился из колонии ради участия в войне в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил агентству адвокат осужденного Алексей Михальчик, Сергей Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны РФ и после этого был помилован.

"Затем он заключил новый контракт и занимает одну из руководящих должностей в одном из боевых подразделений", – сказал он.

Кроме того, Михальчик отметил, что осужденный за организацию убийства Анны Политковской имеет большой боевой опыт и с самого начала процесса не признавал вину.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, говоря о помиловании Сергея Хаджикурбанова, заявил, что есть соответствующая практика, передает агентство.

"Существует определенная практика, которая реализуется, и насколько мне известно, в этой практике никаких исключений (касательно резонансности дела) нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела", – сказал Песков.

По информации агентства, Анну Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за работу в поддержку "прав человека и свободы СМИ", застрелили в Москве в подъезде 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.

В 2014 году в Москве суд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима. Бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, помогавший убийцам, получил 11 лет заключения.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения.

В июле Верховный суд России впервые освободил от наказания осужденного только потому, что он воевал в Украине. Суд признал участие в боевых действиях "изменением обстановки", после которой преступник перестает быть общественно опасным.