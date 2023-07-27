Вместо тюрьмы — на войну с Украиной. Верховный суд России признал отправку на фронт освобождением от наказания

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Верховный суд России впервые освободил от наказания осужденного только потому, что он воевал в Украине. Суд признал участие в боевых действиях «изменением обстановки», после которой преступник перестает быть общественно опасным. Би-би-си нашла всего два похожих решения в практике российских судов. Решение Верховного суда может сделать ее массовой.

Изменить приговор участнику СВО («специальной военной операции», как власти России называют войну против Украины) Верховный суд решил 28 июня, но решение было опубликовано позже. Первым на него обратило внимание издание «Адвокатская улица» (признано в России «иностранным агентом»).

До 24 июня в России действовал закон, по которому командование обязано уволить из армии контрактника или мобилизованного на войну с Украиной, если вступившим в силу приговором ему назначено наказание в виде лишения свободы. Такой приговор вступил в силу год назад в отношении ефрейтора Владислава Устинова — его осудили в Хабаровске к двум годам колонии-поселения за ДТП, повлекшее смерть двух человек.

Устинов, исходя из материалов дела, до вступления приговора в силу находился не под стражей, а являлся в суд самостоятельно. Присутствовал он и на заседании апелляционного суда — после чего должен был самостоятельно отправиться в колонию-поселение (это наиболее мягкий режим лишения свободы). Но вместо этого он убыл «для исполнения обязанности военной службы не по месту дислокации военной части» с Дальнего Востока на СВО, констатировал Верховный суд.

Почему власти не искали не явившегося в колонию осужденного, а командиры нарушили требование закона о его увольнении и отправили осужденного на фронт, в решении не говорится.

Но отмечено, что именно представитель прокуратуры (которая должна надзирать за соблюдением законодательства), предложил применить к этому случаю статью 80.1 УК РФ — «Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки».

Верховный суд указал, что Устинов на основании этой статьи «перестал быть общественно опасным и подлежит освобождению от наказания».

Что такое «изменение обстановки» по УК

В УК РФ действительно есть статья 80.1, по которой суд может освободить от наказания человека, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести — если установит, что в связи с «изменением обстановки» виновный или совершенное им преступление перестали быть общественно опасными. Освобождать по такой схеме можно осужденных по делам о преступлениях, за которые предусмотрено до пяти лет лишения свободы, а если они были совершены по неосторожности — то до десяти лет. Ефрейтору Устинову за ДТП со смертельным исходом грозило до семи лет.

В комментариях к УК РФ, изданных в 2022 году издательством «Проспект» и размещенных в правовой системе «Гарант», говорится, что в случае признания обстановки изменившейся с момента совершения преступления, государство вместо назначения наказания выражает виновному всего лишь «порицание».

При этом «изменение обстановки» может быть объективным (например, отмена чрезвычайного или военного положения, снятие грифа секретности с документа и т.п.) — то есть суд может признать, что совершенное преступление уже не вредит общественным отношениям, или субъективным — то есть, связанным с «переменами жизни и социальных характеристик» виновного, существенно снижающих его опасность. К таким изменениям суды могут относить, в том числе, призыв в армию или изменение места жительства, говорится в комментариях к УК.

Верховный суд указал, что Устинов «выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО» и характери­зуется командованием как «военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки». Признал ли суд, что сама война является «изменением обстановки» или что участие в войне автоматически снижает опасность человека, совершившего преступление, в решении не уточняется.

Би-би-си нашла в банке судебной практики «Гарант» еще семь похожих дел — суды разных регионов уже рассматривали в них вопрос о возможности освобождения участников войны в связи c «изменением обстановки». И в основном — отказывали в таком освобождении. Теперь эта практика, скорее всего, изменится.

С 24 июня закон позволяет условно освобождать от уголовной ответственности для отправки на войну даже заключенных из колоний и СИЗО, и приостанавливать расследования преступлений легкой и средней тяжести в отношении действующих военнослужащих и тех, кто пока только хочет уехать на войну.

Но полное освобождение от ответственности и снятие судимости по этому закону светит только после получения награды или увольнения по ранению, а в целом — после окончания войны.

Статья УК об «изменении обстановки» позволяет освободить участника войны от наказания в любой момент.

Как суды уже освобождали осужденных от наказания в связи с «изменением обстановки»

В двух случаях суды уже занимали позицию, аналогичную позиции Верховного суда.

В январе 2023 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил от наказания военнослужащего Валерия Другуша — он ударил головой в лицо старшего по званию в ответ на замечание. Гарнизонный суд в Грозном через месяц после начала войны в Украине приговорил его к шести месяцам колонии-поселения.

Но туда осужденный не явился, следует из решения вышестоящего суда в Ростове-на-Дону. Этот суд признал, что Другуш «после его осуждения в течение длительного времени принимал участие в СВО и получил тяжелое ранение, в связи с которым находился на стационарном лечении, после чего ему был предоставлен реабилитационный отпуск». Как он вместо колонии попал на войну, суд не выяснял.

В итоге суд признал, что осужденный «своим поведением и отношением к содеянному» доказал, что «перестал быть общественно опасным». Суд освободил его в связи с «изменением обстановки», поскольку он больше противоправных действий не совершал, а «после осуждения к реальному лишению свободы остался верен Воинской присяге и до получения ранения выполнял боевые задачи в условиях СВО».

В мае 2023 года суд в Пензе освободил от наказания за тяжкое преступление Александра Илющенко. Год назад он напился и во время ссоры ударил жену ногой в живот, что привело к разрыву селезенки. На Илющенко завели дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью» (до восьми лет лишения свободы), взяв подписку о невыезде.

Суд был назначен на 22 сентября 2022 года, но накануне президент Владимир Путин издал указ о мобилизации. Илющенко в суд не явился, а через два месяца стало известно, что он был мобилизован. Судили его в итоге в мае и в тот же день вынесли приговор. В нем говорится, что Илющенко «более полугода участвует в СВО» — то есть «перестал быть общественно опасным». В итоге ему назначили 10 месяцев колонии, но освободили от наказания «в связи с изменением обстановки».

Для этого суду даже пришлось изменить категорию преступления с «тяжкого» на «средней тяжести» — это было сделано на основании заложенных в УК принципов «справедливости и гуманизма», говорится в решении.

Как суды отказывались освобождать осужденных от наказания после участия в войне

Позицию, прямо противоположную той, которую теперь занял Верховный суд, Би-би-си обнаружила в истории Алексея Эйгензеера из Якутии. Он был осужден за вождение в пьяном виде, но без тяжелых последствий — в отличие от дела Устинова, никто не погиб и даже не пострадал.

В ноябре 2022 года суд в Якутии отказался освободить его от приговора к обязательным работам и лишения водительских прав на два года. Его адвокат, как и прокурор по делу Устинова в Верховном суде, настаивал, что в связи с участием Эйгензеера в войне «изменилась обстановка». Но суд в Якутии тогда указал, что участие осужденного в войне «само по себе не свидетельствует о том, что преступление, совершенное им, перестало быть общественно опасным».

Еще один показательный случай Би-би-си нашла в Панинском суде Воронежской области. Суд 6 июня отказался освободить от наказания злостного неплательщика алиментов Романа Антонова, осужденного к году исправительных работ. Приговор по делу о неуплате алиментов был вынесен еще в феврале, но в мае Антонов уехал на войну в Украину и обратился в суд с заявлением об освобождении. Адвокат говорила в суде, что «Антонов участвует в боевых действиях по защите Родины и его личность перестала быть общественно-опасной».

Суд указал, что статью об «изменении обстановки» применить к Антонову нельзя, поскольку он был неоднократно судим.

Военкомат к тому моменту, однако, уже подтвердил, что Антонов заключил с Минобороны двухлетний контракт. Хотя закон «О воинской обязанности и военной службе» на момент рассмотрения дела это запрещал — поправка, разрешающая нанимать по контракту осужденных, вступила в силу только 24 июня. Так что ФСИН, которая должна была контролировать исполнение наказание осужденного, попросила суд его освободить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030219-vmesto-tyurmy-na-voynu-s-ukrainoy-verhovnyy-sud-rossii-priznal-otpravku-na-front-osvobozhdeniem-ot-nakazaniya/