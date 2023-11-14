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Штрафовать за ношение паранджи и объемной бороды предлагают в Кыргызстане

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Женщина в никабе
Паранджа. Иллюстративное фото: pixabay.com

Кыргызский депутат Шарапаткан Мажитова предложила запретить в стране ношение одежды, закрывающей лицо, а также объемной бороды, передает NUR.KZ со ссылкой на Kaktus.media.

Депутат кыргызского парламента Шарапаткан Мажитова выступила с инициативой запретить ношение одежды, закрывающей лицо, и объемной бороды.

По ее словам, это предложение связано с законодательными изменениями, направленными на регулирование одежды и внешнего вида граждан в общественных местах с целью обеспечения возможности идентификации личности.

"Важно учесть, что такие законы должны соблюдать основные принципы прав человека, включая право на частную жизнь и свободу личности", – отметила Мажитова.

Депутат предложила ввести штрафы за ношение гражданами в общественных местах одежды, закрывающей лицо, не позволяющей обеспечить возможность идентификации личности граждан.

Исключение могут составить лица, занятые на временной трудовой или служебной деятельности, иностранные граждане, имеющие дипломатический статус, а также случаи, когда это обусловлено медицинскими показаниями.

Нарушение запрета, согласно предложению, повлечет штраф на физических лиц в размере 20 расчетных показателей (2 тыс. сомов или около 10 тыс. тенге) либо привлечение к общественным работам на срок до 30 часов.

То же деяние, совершенное повторно после применения мер взыскания, будет наказываться удвоенным штрафом.

При этом за ношение объемных бород, не позволяющих идентифицировать гражданина в общественных местах, за исключением временно пребывающих иностранных граждан и лиц, имеющих дипломатический статус предлагается установить аналогичное наказание.

Напомним, что разговоры о возможности запрета никабов (он же паранджа) идут и в Казахстане.

Так, на прошлой неделе глава Минкультуры и информации Аида Балаева напомнила, что был соответствующий депутатский запрос.

"Этот вопрос рассматривается в рамках депутатского запроса. Законодательно это еще не отрегулировано, у нас нет в законодательстве запрета на никабы. Конечно, если рассматривать с точки зрения национальной безопасности, надо запрещать именно ношение никабов", – говорила она.

При этом в начале октября она высказывалась о возможности пересмотра закона "О религии" в Казахстане.

По словам министра, эксперты будут изучать и предлагать нормы по ужесточению правил ношения никаба, хиджаба и "коротких штанов" в общественных местах.

"Это вопрос национальной безопасности. Там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельно очень сложно распознать (лица людей – прим. ред.). Опять-таки, это будет изучаться совместно с обществом", – подчеркивала Балаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2045734-shtrafovat-za-noshenie-parandzhi-i-obemnoy-borody-predlagayut-v-kyrgyzstane/

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