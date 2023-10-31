Беларусь потребовала от России компенсацию за смещение сроков по вводу АЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Минск поставил перед российской стороной вопрос о компенсациях по БелАЭС, передает NUR.KZ со ссылкой на БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна поставила перед Россией вопрос о компенсациях из-за смещения сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС.

"У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо.

Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо – как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на пять лет (на основные узлы – прим. БелТА)", – заявил Лукашенко, принимая доклад о завершении строительства станции.

По информации РБК, Белорусская АЭС расположена около города Островца Гродненской области Беларуси. Генеральным подрядчиком возведения станции выступила российская госкорпорация "Росатом".

Соглашение о ее строительстве обе страны заключили в 2011 году. Первый блок запустили 7 ноября 2020 года, а физический пуск второго блока состоялся в апреле 2022 года – в июле 2023 его включили в сеть и вывели на полную мощность в рамках испытаний.

Отметим, что в Казахстане уже не первый год обсуждается вопрос о строительстве АЭС. Ранее стало известно, что ее могут построить в Алматинской области, а именно – в поселке Улкен.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в министерстве называли "Росатом". Почему именно эта госкорпорация, позже поясняли в Минэнерго.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев в ходе своего послания народу Казахстана предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в Казахстане. Позже в Минэнерго рассказали, для чего нужно проведение референдума по вопросу строительства данной станции.

Также в ведомстве поведали, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов – малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.