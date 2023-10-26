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Обвиняемого в коррупции племянника президента Кыргызстана отпустили под домашний арест

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Решетка с замком в камере
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова Улана, которого летом этого года обвинили в коррупции, отпустили под домашний арест, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Обвиняемого в коррупции Улана Жапарова – племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова – отпустили под домашний арест.

В Первомайском районном суде Бишкека изданию уточнили, что изменить меру пресечения на срок следствия до 26 ноября попросил следователь Следственной службы МВД страны. Улан Жапаров содержался в исправительном учреждении №21.

Напомним, о задержании племянника президента Кыргызстана стало известно в июле. В пресс-службе Садыра Жапарова подтвердили, что задержанный действительно является сыном Ракымжана Жапарова – двоюродного брата президента КР. Мужчину подозревают в участии в коррупционных схемах на таможне.

Позже сам президент Жапаров рассказал сотрудникам Минтранса КР анекдот про коррупцию в дорожном секторе.

Комментируя задержание своего племянника, президент Кыргызстана заявил, что если гражданин в его стране вовлечен в коррупцию, то будет задержан независимо от того, кем является.

"Если бы его не задержали просто потому, что он мой племянник, тогда и другие мои родственники будут вмешиваться. У кыргызов есть пословица: "Одному наказание, тысячам урок", – подчеркнул кыргызский президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2042675-obvinyaemogo-v-korruptsii-plemyannika-prezidenta-kyrgyzstana-otpustili-pod-domashniy-arest/

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