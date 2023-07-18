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30 лет независимости Казахстана

Садыр Жапаров рассказал анекдот про казаха, кыргыза и коррупцию (видео)

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Садыр Жапаров
Садыр Жапаров. Фото: Getty Images/ Mikhail Yegikov / Contributor

Президент Кыргызстана выступил перед сотрудниками транспортного министерства и рассказал шутку про строителей дорог, но некоторые пользователи Сети отметили, что это вовсе не шутка, передает 24.kg.

Президент Садыр Жапаров рассказал сотрудникам Минтранса анекдот про коррупцию в дорожном секторе.

В рассказе президента говорится о двух друзьях — кыргызе и казахе, – которые окончили дорожный вуз в Москве и вернулись к себе на родину.

"Один уезжает в Алматы, другой — в Бишкек. Спустя год казах пригласил к себе в гости кыргыза. Приехав, кыргыз увидел двухэтажный особняк, дорогой Mercedes-Benz, красивую жизнь. Он удивился: ведь только недавно оба были студентами.

Кыргыз спросил: как разбогател его друг. Казах вывел его на улицу и показал дорогу, которую он построил.

"Сэкономил от ширины дороги 5 сантиметров и от толщины 1 сантиметр, так и стал богатым", — поделился секретом друг.

Вернувшись домой, кыргыз через три месяца пригласил казахского друга к себе и удивил его еще более красивой жизнью: трехэтажный особняк, "Гелендваген", дача. Казах удивился, поинтересовался, как его друг, который еще недавно жил в съемной квартире, смог разбогатеть.

Тот вывел его на улицу и показал в сторону Кара-Балты. "Вот тут должна быть дорога, но я ее не построил", – заявил кыргыз", – рассказал Садыр Жапаров.

Президент Кыргызстана подчеркнул, что коллектив Минтранса отлично знает о существующей проблеме, а некоторые из сотрудников сами замешаны в схемах.

При этом пользователи соцсетей оценили шутку президента, но заявили, что это вовсе не шутка.

"Так это же не анекдот, а правда", "Наверное, президент имел в виду дорогу от Корумду до Каракола", "Дорогу до Кара-Балты строят уже семь лет, и эта не шутка, а скорее правда", – написали они.

Напомним, что в начале года представители Генпрокуратуры РК озвучили итоги проверок состояния автодорожной отрасли в Казахстане. Тогда были выявлены многомиллиардные нарушения в этой сфере.

По информации ведомства, представители одной из таких фирм оказались причастными к невыполнению капитального ремонта и строительства местной дороги в поселке Коянды Акмолинского региона на 907 млн тенге.

А в Северо-Казахстанской области по обвинению в хищении 423 млн тенге, выделенных на ремонт областных дорог, были арестованы и предстали перед судом руководство акимата района имени Г. Мусрепова и местной подрядной организации.

В июне 2023 года стало известно, что был задержан бывший заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области. Его заподозрили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве дорог.

Как рассказали в прокуратуре региона, установлено, что без фактического выполнения работ им произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму 1 млрд 244 млн тенге.

Кроме того, в начале июля Актюбинский областной суд назначил тюремные сроки двум гражданам по делу о мошенничестве во время ремонта дороги "Кобда – Мартук".

"Судебной коллегией установлено, что М. при пособничестве Е. совершил хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в сфере государственных закупок в особо крупном размере – 70 401 633 тенге", – говорилось в сообщении суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029154-sadyr-zhaparov-rasskazal-anekdot-pro-kazaha-kyrgyza-i-korruptsiyu-video/

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