Власти Грузии заявили о подготовке к возможной ядерной войне

Глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили заявил о разработке властями страны плана на случай ядерной войны - работа ведется со всеми ведомствами.

Грузия принимает меры для подготовки к возможному применению ядерного оружия в регионе, говорится в Telegram-канале "Sputnik Ближнее зарубежье".

По словам Лилуашвили, правительство подготовило план, в котором прописаны шаги для каждого ведомства.

Как пишет ТАСС, у Минздрава есть конкретный план по запасам медикаментов и лечению людей, а также организации бомбоубежищ, однако, как уточнил глава СГБ, в случае ядерного удара бомбоубежища могут оказаться непригодными.

По информации РИА Новости, сегодня в мире насчитывается девять ядерных держав — пять "официальных", подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, и четыре страны, явно или косвенно заявлявших о наличии у них подобных боезарядов. К числу первых относятся США, Россия, Франция, Великобритания и Китай, а вторых — Индия, Пакистан, КНДР и Израиль.

Отметим, недавно президент России Владимир Путин напомнил, что в военной доктрине РФ существуют два повода для применения Россией ядерного оружия.

Первое — это применение ЯО в отношении РФ, Вторая причина — это угроза существования российского государства.

Тем не менее российский лидер уверен в том, что никому не придет идея применить ядерное оружие против его страны.

Напомним, что в сентябре этого года Касым-Жомарт Токаев, выступая на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, указал, что из всех вызовов, с которыми сталкивается человечество, пожалуй, самым разрушительным является угроза применения ядерного оружия.

Он напомнил о том, что 30 лет назад Казахстан добровольно отказался от четвертого по величине унаследованного ядерного арсенала.

По словам президента Казахстана, только взаимное доверие и сотрудничество между ядерными державами на пути к миру, свободному от ядерного оружия, могут обеспечить глобальную стабильность.