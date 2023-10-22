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Десятки израильских арабов арестованы за публикации о Газе в социальных сетях

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Девушки смотрят в телефон
Девушки с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Израильские власти арестовали несколько десятков граждан страны арабского происхождения в связи с публикациями в социальных сетях о войне ХАМАС и Израиля и ситуации в секторе Газа.

В их числе - известная певица и инфлюэнсер из Назарета Далаль Абу Амна, которую полиция продержала под стражей два дня, а в среду освободила под залог. До понедельника она будет находится под домашним арестом.

По словам ее адвоката Абир Бейкер, певицу обвинили в «деструктивном поведении». Власти считают, что публикации могут склонить ее фолловеров к насилию.

Пост, который привлек внимание полиции, представлял собой изображение палестинского флага с арабским девизом: «И нет победителя кроме Аллаха».

Бейкер настаивает, что певица, известная во всем арабском мире своими песнями о палестинском наследии, выражала свои религиозные чувства. Но израильские власти истолковали пост как призыв палестинцев к оружию.

С начала войны между Израилем и ХАМАС израильская полиция следует так называемой «политике нулевой терпимости» к поведению в социальных сетях, которое можно считать выражением поддержки ХАМАС. Эта исламистская группировка стремится к уничтожению Израиля и считается террористической в Израиле, а также в США, Великобритании и многих других странах.

Задержано больше 100 человек

Абу Амна — одна из нескольких десятков граждан Израиля арабского происхождения, арестованных в связи с публикациями в социальных сетях о войне.

Многие другие были отстранены или уволены с работы, некоторые получили дисциплинарные взыскания в университетах.

Израильские арабы, многие из которых предпочитают, чтобы их называли палестинскими гражданами Израиля, составляют одну пятую часть населения страны.

Полиция заявляет, что после нападения ХАМАС за поведение в соцсетях были задержаны более 100 человек. Только в Иерусалиме арестовали и допросили 63 человека. Большинству из них предъявили обвинения в разжигании ненависти и поддержке терроризма.

«Любой, кто занимается подстрекательством к насилию против государства Израиль, его государственных символов, выборных должностных лиц, военнослужащих и полиции, должен знать, что полиция Израиля ответит жестко и без снисхождения», — заявил комиссар полиции Израиля Яаков Шабтай на этой неделе.

Представители юридического центра «Адал», который защищает права арабского меньшинства в Израиле, полагают, что задержанных на самом деле больше, поскольку в последние дни было произведено еще несколько арестов.

Задержания арабских граждан Израиля за посты в социальных сетях происходили и раньше. Однако, по данным центра «Адал», во время обострения конфликта между Израилем и сектором Газа в мае 2021 года в подстрекательстве к насилию обвинили только 16 человек, 15 из которых были арабами.

Правозащитники опасаются, что полиция начала задерживать гораздо больше людей, поскольку она использует более широкую интерпретацию понятия «подстрекательство к насилию».

Например, в бедуинском городе Рахат на юге Израиля полиция задержала бывшего кандидата в мэры Амера аль-Хузейля, который поделился в социальных сетях картой сектора Газа с анализом возможных сценариев ожидаемой наземной операции израильских сил. Его обвинили в пособничестве врагу во время войны.

Но даже те, кому не были предъявлены уголовные обвинения, сталкиваются с серьезными последствиями своей деятельности в социальных сетях.

Юристы «Адала» говорят, что получили данные о более 40 случаях, когда израильские арабы были отстранены или уволены с работы в течение одного дня.

«Иногда люди могут потерять средства к существованию только из-за того, что поставили «лайк» под постом, — говорит представитель правозащитной организации Салам Иршейд. — У нас даже есть случай, когда человеку грозит увольнение с работы, потому что он «лайкнул» в соцсетях репортаж о ситуации в секторе Газа».

Арабские студенты в Израиле также подвергаются дисциплинарным взысканиям в своих университетах.

На прошлой неделе Ариэль Порат, президент Тель-Авивского университета, заявил, что несколько студентов выражали «поддержку зверствам ХАМАС».

«Мы будем очень строги с этими студентами, — написал он на сайте университета. — И если мы решим, что эти проступки носят преступный характер, мы сообщим о них в полицию. Мы будем действовать быстро, как того требует эта сложная ситуация, но не откажем ни одному студенту в праве на справедливое расследование».

Юристы «Адалы» также говорят, что получили жалобы от 83 школьников, которых отстранили от занятий по всей стране, а в некоторых случаях им приказали в кратчайшие сроки покинуть школьные общежития.

«Ни одно из дел не связано с какими-либо действиями, демонстрациями или участием в противозаконных действиях. Речь идет только о публикациях в социальных сетях», — говорит доктор Хасан Джабарин, генеральный директор «Адалы».

«Более 90% этих постов явно направлены против войны, против действий Израиля в Газе, в поддержку жертв войны в Газе», — добавляет он.

«10% постов относятся к не слишком определенной сфере, их можно истолковать как косвенную поддержку действий ХАМАС против гражданского населения. В обычное время их бы так не интерпретировали, но сейчас Израиль склонен трактовать эти сообщения самым резким образом».

Не только арабы

На фоне всеобщего возмущения в связи с нападением ХАМАС, которое унесло жизни более 1400 человек (в основном гражданских лиц), гнев общества иногда обращается и против евреев-израильтян, призывающих к деэскалации.

В прошлое воскресенье полиции пришлось забрать известного левого ультраортодоксального еврейского журналиста Исраэля Фрея из его дома в Тель-Авиве в целях его собственной безопасности.

Фрей разместил в соцсетях видео, где он молится за мирных жителей Газы, после чего около его дома состоялась акция протеста, во время которой квартиру Фрея обстреляли пиротехникой.

А в среду Офер Кассиф, еврейский депутат от возглавляемого арабами альянса «Хадаш - Тааль», был отстранен от участия в работе израильского парламента на 45 дней, поскольку он резко осудил авиаудары по сектору Газа.

В одном из постов в соцсети X (бывший твиттер) он также раскритиковал полицию, которая, по его словам, не предприняла своевременные меры для защиты Фрея.

«Вооруженные полицейские отправляются арестовывать любого, кто проявит хоть малейшее сочувствие к массовым убийствам в секторе Газа, — написал Кассиф. — Но у полиции нет желания защищать левого журналиста, жизнь которого находится в опасности».

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2042032-desyatki-izrailskih-arabov-arestovany-za-publikatsii-o-gaze-v-sotsialnyh-setyah/

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