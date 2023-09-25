Первая леди Украины оценила возможность переизбрания мужа на второй срок

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена оценила возможность его переизбрания на второй срок. Своим мнением она поделилась в интервью The Hill.

Как рассказала Елена Зеленская, когда ее муж баллотировался в президенты Украины в первый раз, она не полностью поддерживала это.

"Знаете, даже когда он впервые баллотировался, я не полностью это поддержала. Но если он будет баллотироваться снова, если он будет баллотироваться во второй раз, если он решит, что это необходимо, что ж, у нас есть некоторый опыт, мы были там. Это будет не так страшно, как было в первый раз", – сказала она.

Первая леди Украины также заявила, что не знает, каким будет решение ее мужа по этому вопросу.

"Это также будет зависеть от того, будет ли он нужен нашему обществу как президент, если он почувствует, что украинское общество больше не желает, чтобы он был президентом, он, вероятно, не будет баллотироваться", – добавила Зеленская.

Как пишет издание, заявления Зеленской прозвучали во время визита ее мужа в минувший четверг в Капитолий, чтобы встретиться с президентом Байденом и другими лидерами США.

Напомним, Владимир Зеленский завершил визит в Вашингтон. Это – шестая личная встреча президентов США и Украины и третий визит Зеленского в Белый дом.

По окончании встречи Байден подчеркнул долгосрочную приверженность Америки безопасности и независимости Украины.

Байден также утвердил очередной пакет военной помощи Украине. Как сообщил Пентагон, его стоимость составит 325 млн долларов. Это остатки бюджета на нынешний финансовый год, который кончается 30 сентября.

По информации на украинском портале Факти, Елена Кияшко (девичья фамилия) родилась в Кривом Роге в феврале 1978 года.

С будущим президентом Украины Владимиром Зеленским училась в одной школе, в параллельных классах. Но общаться они начали только тогда, когда стали студентами разных институтов. Пара поженилась в 2003 году. В 2004 году родилась дочь Александра, а в 2013 году – сын Кирилл.