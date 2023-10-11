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"Гражданская война в Европе неизбежна": Маск сделал страшный прогноз

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Yichuan Cao / NurPhoto / Getty Images

Илон Маск прогнозирует гражданскую войну в Европе - предприниматель поделился своим мнением касательно текущей миграционной обстановки в ЕС.

В социальной сети X (ранее - Twitter) Маск отреагировал на публикацию британского писателя Константина Кисина, который подверг критике текущую обстановку в Европе.

"Когда в крупных европейских городах тысячи людей празднуют изнасилования и убийства, совершаемые запрещенной террористической организацией, а полиция стоит и наблюдает за происходящим, это означает, что дела плохи. Но дальше будет только хуже. С каждым днем мы импортируем все больше людей, которые думают подобным образом", - написал Кисин.

По словам писателя, Европа отказывается от разумной иммиграционной политики, принимая людей с совершенно другими ценностями, нежели есть у европейцев.

"Мы открываем границы для всех желающих сесть на корабль и демонизируем любого политика, который пытается этому воспрепятствовать", - добавил Кисин.

На его публикацию отреагировал Илон Маск, который сделал неутешительный прогноз.

"Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна", - написал бизнесмен.

Стоит отметить, что Илона Маска также обвинили в том, что на его платформе распространяется дезинформация касательно палестино-израильского конфликта.

Об этом в соцсети X еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он приложил соответствующее письмо в адрес предпринимателя.

"Наша политика такова, что все является открытым источником и прозрачно, подход, который, насколько мне известно, ЕС поддерживает. Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь в X, чтобы общественность могла их увидеть", - написал Маск в ответ на этот твит.

Напомним, что в сентябре Илона Маска обвинили в срыве атаки ВСУ на российский флот.

Выяснилось, что миллиардер в 2022 году тайно распорядился, чтобы его система спутниковой связи Starlink не работала над побережьем Крыма. Это сорвало готовящуюся скрытую атаку Украины.

Маск заявил, что системы Starlink не были отключены, а в целом не были активированы в указанном регионе.

"Поступила экстренная просьба от органов власти Украины активировать Starlink на всем пути до Севастополя. Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы замешана в крупном военном акте и эскалации конфликта", - добавил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2040484-grazhdanskaya-voyna-v-evrope-neizbezhna-mask-sdelal-strashnyy-prognoz/

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