Маска обвиняют в срыве атаки ВСУ на российский флот. Какое влияние бизнесмен оказывает на войну в Украине?

Американский миллиардер Илон Маск в 2022 году тайно распорядился, чтобы его система спутниковой связи Starlink не работала над побережьем Крыма. Это сорвало готовящуюся скрытую атаку Украины на российский военно-морской флот. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отрывок из готовящейся автобиографической книги об Илоне Маске, написанной журналистом Уолтером Айзексоном.

Когда украинские подводные дроны приблизились к российскому флоту в Крыму, они потеряли связь и их выбросило на берег. Когда именно это произошло, CNN не уточняет.

«Решение Маска, в результате которого украинские чиновники стали умолять его снова включить спутники, было вызвано острым страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием, страхом, вызванным разговорами Маска с высокопоставленными российскими чиновниками», — пересказывает CNN отрывок из книги Айзексона.

Сам Маск после выхода статьи CNN написал в принадлежащей ему соцсети X (бывшем «Твиттере»), что системы Starlink не были отключены, а в целом «не были активированы в указанном регионе [Крыму]». Он также сослался на возможные проблемы у его космической компании SpaceX.

«Поступила экстренная просьба от органов власти [Украины] активировать Starlink на всем пути до Севастополя. Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы замешана в крупном военном акте и эскалации конфликта», — написал он.

На статью CNN отреагировал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, обвинив Маска в том, что он способствовал российским обстрелам украинских городов.

«Иногда ошибка — это нечто большее, чем просто ошибка. Не позволив украинским дронам уничтожить часть российского военного флота посредством Starlink, Илон Маск позволил этому флоту обстрелять ракетами „Калибр“ украинские города, — написал Подоляк. — Это цена коктейля невежества и большого эго. Однако остается вопрос: почему некоторые люди так отчаянно хотят защитить военных преступников и их стремление совершить убийство? И осознают ли они теперь, что творят зло и поощряют зло?»

Таким образом, желая этого или нет, Маск стал «влиятельным посредником» в войне в Украине, которого американские чиновники не могут не игнорировать, заключает в своей статье CNN.

Какова роль Маска в войне России против Украины?

Сразу после начала российского вторжения Илон Маск заявил, что предоставит Украине системы Starlink из-за того, что Россия смогла значительно повредить украинские системы связи. Starlink в Украине стали массово использовать и в военных, и в гражданских целях. Например, украинские власти использовали его для своих нужд, включая передачу обращений президента Владимира Зеленского в условиях ухудшения работы связи в стране. По сообщениям украинских властей, Starlink также используется в работе железной дороги и медиков.

Терминалы Starlink имели критическую значимость для украинских военных для поддержания коммуникации в условиях потери сотовой связи и интернета. Например, в марте 2022 года украинские военные подключили к Starlink свои дроны для осуществления атак на российские позиции, писала The Times.

Когда Украина стала использовать Starlink для наступательных целей, Илон Маск стал сомневаться в правильности своего решения, пишет CNN.

«Starlink не был предназначен для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами», — такой комментарий на этот счет дал Маск в интервью для книги Айзексона.

В октябре 2022 года Маск неожиданно опубликовал в своем твиттере «план заключения мира» между Россией и Украиной. По его предложению, на оккупированных Россией территориях нужно провести референдумы под наблюдением ООН, а Крым оставить в составе России, так как его передача Украине была «ошибкой Хрущева». Также Маск заявил, что нужно гарантировать поставки украинской воды в Крым, а Украина должна стать нейтральным государством.

«Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет огромный вред Украине и, возможно, всему миру», — писал Маск, упомянув возможность ядерной войны в случае эскалации конфликта.

Такие заявления Маска вызвали жесткую критику со стороны украинских властей. «Вы пытаетесь легитимизировать псевдореферендумы, которые проходили под дулами автоматов в условиях преследований, массовых казней и пыток? Плохой путь», — написал Маску Михаил Подоляк. А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что такие люди как Маск предлагают Украине «отказаться от своего народа и земли».

После заявлений о «мирном плане» стало известно, что Маск уведомил Пентагон о том, что не сможет больше финансировать спутниковые сети Starlink для Украины, сообщал CNN.

Эта новость вылилась в публичный спор о том, кто должен финансировать предоставление Украине спутниковой связи. SpaceX попросила Пентагон взять на себя расходы по текущему и будущему финансированию Starlink в Украине. Как сообщал CNN, это вызвало раздражение у американских чиновников, поскольку SpaceX «имеет наглость выглядеть героями», а затем выставляет за это многомиллионные счета.

После публичных дискуссий в американской прессе и в твиттере Маск все же пообещал, что продолжит бесплатно поставлять Украине спутниковую связь.

Разговор с Путиным

Заявления миллиардера сами по себе отразились на ходе боевых действий. В августе 2023 года издание New Yorker опубликовало профайл Илона Маска, где затрагивается эпизод с переговорами об отключении Starlink в Украине. В октябре 2022 года украинские силы стали сталкиваться с отключениями связи на фронте. Так, неназванный украинский военный рассказал изданию, что во время продвижения к линии фронта связь Starlink внезапно отключилась, отряды не могли переговариваться между собой, и им пришлось отступить.

Собеседники New Yorker говорили, что переоценили личное влияние Маска на ситуацию в Украине. Пентагон и украинские власти не могли позволить, чтобы обстановка на фронте зависела от решений и желаний одного человека. Поэтому было решено провести переговоры с Маском о том, чтобы он не мог внезапно отключать технические средства поддержки украинской армии.

Как писал New Yorker, во время переговоров с чиновниками из Пентагона Маск признался, что у него был «отличный разговор с Путиным». По словам собеседников издания, этот разговор состоялся за несколько недель до того, как бизнесмен опубликовал свой «мирный план».

Также оказалось, что осенью 2022 года, выступая на конференции в Аспене, Маск заявил, что с Путиным нужно вести переговоры. «Мы должны вести переговоры. Путин хочет мира — мы должны вести переговоры о мире с Путиным», — передал его слова основатель соцсети Linkedin Рид Хоффман, который был на той конференции.

О том, что Маск контактировал с Путиным, сообщалось и раньше. В том же октябре 2022 года об этом рассказывал американский политолог Ян Бреммер, который общался с Маском. Миллиардер якобы сказал Бреммеру, что Путин будет готов к мирным переговорам только в том случае, если Крым вместе с оккупированными территориями будут признаны российскими, а Украина станет нейтральным государством.

Тогда Маск, впрочем, заявил, что не разговаривал с Путиным на тему войны в Украине. «Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около полутора лет назад. Темой разговора был космос», — заявил он.

Будущее Starlink в Украине

Starlink продолжает работу в Украине и роль этой системы в войне не уменьшилась, пишет CNN. Однако в феврале 2023 года SpaceX ограничила возможности Украины использовать сети Starlink в военных целях. В компании подчеркнули, что их технология не должна использоваться в чисто военных целях — SpaceX подразумевала, что система связи будет использоваться военными, но не хочет, чтобы это было сделано в наступательных целях.

В ответ на такое решение Михаил Подоляк заявил, что SpaceX должна решить на чьей она стороне — России и Украины.

В июле 2023 газета New York Times писала, что SpaceX начала ограничивать работу Starlink и в зоне боевых действий. По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время боевых действий. Один раз он отклонил просьбу украинских военных включить Starlink возле Крыма, что повлияло на ход операции. Маск также заявлял, что Starlink не будет использоваться для ударов украинских дронов на большие расстояния.

Летом 2023 года Forbes сообщил, что Пентагон заключил со SpaceX контракт о самостоятельных закупках терминалов и обеспечении их работы.