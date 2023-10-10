Газа может остаться без воды, продовольствия и медикаментов

Власти Палестинской автономии утверждают, что Газу может постичь тяжелый гуманитарный кризис после того, как Израиль в ответ на нападение боевиков ХАМАС перекрыл электричество, газ и воду, а также поставки продовольствия и медикаментов в сектор.

В понедельник Израиль объявил о полной блокаде этой палестинской территории, и, по словам местных жителей, гуманитарная помощь не поступает туда уже с субботы.

В Газе проживает около 2,3 млн человек, 80% которых зависят от поставок гуманитарной помощи. Этой территорией управляют боевики группировки ХАМАС, которая в ряде стран признана террористической.

Однако побережье и воздушное пространство Газы остаются под контролем Израиля. Он также контролирует, какие именно грузы и люди могут попадать на территорию Газы.

После начала атак палестинских боевиков в субботу утром Израиль перекрыл все возможные поставки в Газу.

В результате многие жители Газы остались без электричества и интернета, а вскоре у них может закончиться вода и продовольствие.

По некоторым подсчетам, топлива в Газе осталось не более чем на 72 часа.

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал ввести полную блокады Газы.

"Никакого электричества, никакого продовольствия, никакой воды, никакого газа. Все будет перекрыто", – заявил он.

Ранее министерство здравоохранения Палестинской автономии уже предупреждало, что в результате действий Израиля медицинские учреждения Газы испытывают нехватку в медикаментах и других необходимых запасах, а также в топливе.

Палестинские власти призвали международное сообщество убедить Израиль восстановить подачу электричества, а также жизненно необходимые поставки медикаментов и топлива.

Израиль с субботы наносит по Газе массированные удары с воздуха, в результате которых, как утверждают в палестинских органах здравоохранения, было убито более 500 и ранено около 2750 человек.

Обстрел Газы в ночь с воскресенья на понедельник, как отмечают свидетели, был одним из самых массированных за последние годы. Он продолжался до раннего утра, и в небе над Газой стояли столбы черного дыма и пыли от разрушенных зданий.

Часть ударов была нанесена по приграничным районам на востоке сектора, откуда боевики ХАМАС запускали ракеты по территории Израиля в субботу утром.

Израиль настаивает, что наносит удары по объектам боевиков в Газе, однако в министерстве иностранных дел Палестинской автономии утверждают, что были обстреляны также два лагеря беженцев, Аль-Шати и Джабалия, где было убито и ранено несколько человек, и школа ООН в Газе, в которой укрывались сотни мирных жителей.

Представители ООН подтвердили, что школа была серьезно повреждена в результате обстрела, однако никто в ней не пострадал.

В понедельник ООН опубликовала данные, согласно которым, свыше 123 тыс. жителей Газы стали временно перемещенными лицами, покинув свои дома из опасений, что они могут быть разрушены.