Нобелевскую премию мира получила иранская активистка: сейчас она находится в тюрьме

Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади за борьбу против угнетения женщин, передает NUR.KZ со ссылкой на Норвежский Нобелевский комитет.

"Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2023 года Наргиз Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех.

Ее отважная борьба стоила огромных личных потерь. В общей сложности ее арестовывали 13 раз, пять раз осуждали, а также приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент Мохаммади находится в тюрьме.

По данным комитета, в это году на Нобелевскую премию мира претендовал 351 кандидат: 259 частных лиц и 92 организации.

Как пишет ТАСС, согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия присуждается "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив".

По желанию Нобеля эту премию присуждает Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти человек, которые выбираются парламентом страны из числа заслуженных общественных и политических деятелей (не обязательно норвежских), отошедших от дел.

Ранее Нобелевскую премию этого года вручили: