"Нобель" по химии присужден за квантовые точки. Лауреатов назвали досрочно, среди них — российский ученый
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Нобелевскую премию по химии этого года получили трое ученых, принимавших участие в открытии и синтезировании квантовых точек. Лауреатами стали американские ученые Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также россиянин Алексей Екимов (который с 1999 года работает в США, в компании Nanocrystals Technology Inc).
Премия присуждена за "открытие и синтез квантовых точек — частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства".
Имена лауреатов попали в прессу за несколько часов раньше официального объявления Нобелевского комитета: сразу несколько шведских СМИ опубликовали электронное письмо, ошибочно отправленное Королевской академией наук Швеции.
Вскоре после этого представители академии наук сообщили Reuters, что решение о премии этого года по химии еще не принято.
"Это ошибка Королевской академии наук Швеции. Наше заседание начинается в 09:30 по центральноевропейскому времени (07:30 по Гринвичу), так что решение еще не принято. Победители не определены", — заявил председатель Нобелевского комитета по химии Джоан Аквист.
На сайте академии пресс-релиза тоже не было.
Однако после закрытого голосования членов Королевской академии наук генеральный секретарь комитета назвал журналистам имена все тех же трех человек: Бавенди, Брюс и Екимов.
В 2006 году Брюс и Екимов уже получали за это открытие престижную премию Вуда.
Утечки информации о Нобелевской премии происходят редко: различные академии, присуждающие премии, прилагают все усилия, чтобы имена лауреатов оставались в тайне до момента объявления, а список номинантов держится в секрете 50 лет после оглашения победителя.
Наночастицы и квантовые точки используются в светодиодных лампах и телевизионных экранах, а также могут применяться для ориентации хирургов при удалении раковых тканей, говорится в заявлении.
В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из США Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал. Премия была присуждена за развитие методов клик-химии.
Барри Шарплесс получил премию во второй раз - в 2001 году он разделил ее с Редзи Ноери и Уильямом Ноулзом; награду ученым тогда присудили за исследования в области фармацевтической промышленности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2039532-nobel-po-himii-prisuzhden-za-kvantovye-tochki-laureatov-nazvali-dosrochno-sredi-nih-rossiyskiy-uchenyy/