"Нобель" по химии присужден за квантовые точки. Лауреатов назвали досрочно, среди них — российский ученый

Нобелевскую премию по химии этого года получили трое ученых, принимавших участие в открытии и синтезировании квантовых точек. Лауреатами стали американские ученые Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также россиянин Алексей Екимов (который с 1999 года работает в США, в компании Nanocrystals Technology Inc).

Премия присуждена за "открытие и синтез квантовых точек — частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства".

Имена лауреатов попали в прессу за несколько часов раньше официального объявления Нобелевского комитета: сразу несколько шведских СМИ опубликовали электронное письмо, ошибочно отправленное Королевской академией наук Швеции.

Вскоре после этого представители академии наук сообщили Reuters, что решение о премии этого года по химии еще не принято.

"Это ошибка Королевской академии наук Швеции. Наше заседание начинается в 09:30 по центральноевропейскому времени (07:30 по Гринвичу), так что решение еще не принято. Победители не определены", — заявил председатель Нобелевского комитета по химии Джоан Аквист.

На сайте академии пресс-релиза тоже не было.

Однако после закрытого голосования членов Королевской академии наук генеральный секретарь комитета назвал журналистам имена все тех же трех человек: Бавенди, Брюс и Екимов.

В 2006 году Брюс и Екимов уже получали за это открытие престижную премию Вуда.

Утечки информации о Нобелевской премии происходят редко: различные академии, присуждающие премии, прилагают все усилия, чтобы имена лауреатов оставались в тайне до момента объявления, а список номинантов держится в секрете 50 лет после оглашения победителя.

Наночастицы и квантовые точки используются в светодиодных лампах и телевизионных экранах, а также могут применяться для ориентации хирургов при удалении раковых тканей, говорится в заявлении.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из США Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал. Премия была присуждена за развитие методов клик-химии.

Барри Шарплесс получил премию во второй раз - в 2001 году он разделил ее с Редзи Ноери и Уильямом Ноулзом; награду ученым тогда присудили за исследования в области фармацевтической промышленности.