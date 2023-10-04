Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

"Нобель" по химии присужден за квантовые точки. Лауреатов назвали досрочно, среди них — российский ученый

Опубликовано:

Медаль, вручаемая лауреату Нобелевской премии.
Медаль. Фото: Berit Roald/AFP via Getty Images

Нобелевскую премию по химии этого года получили трое ученых, принимавших участие в открытии и синтезировании квантовых точек. Лауреатами стали американские ученые Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также россиянин Алексей Екимов (который с 1999 года работает в США, в компании Nanocrystals Technology Inc).

Премия присуждена за "открытие и синтез квантовых точек — частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства".

Имена лауреатов попали в прессу за несколько часов раньше официального объявления Нобелевского комитета: сразу несколько шведских СМИ опубликовали электронное письмо, ошибочно отправленное Королевской академией наук Швеции.

Вскоре после этого представители академии наук сообщили Reuters, что решение о премии этого года по химии еще не принято.

"Это ошибка Королевской академии наук Швеции. Наше заседание начинается в 09:30 по центральноевропейскому времени (07:30 по Гринвичу), так что решение еще не принято. Победители не определены", — заявил председатель Нобелевского комитета по химии Джоан Аквист.

На сайте академии пресс-релиза тоже не было.

Однако после закрытого голосования членов Королевской академии наук генеральный секретарь комитета назвал журналистам имена все тех же трех человек: Бавенди, Брюс и Екимов.

В 2006 году Брюс и Екимов уже получали за это открытие престижную премию Вуда.

Утечки информации о Нобелевской премии происходят редко: различные академии, присуждающие премии, прилагают все усилия, чтобы имена лауреатов оставались в тайне до момента объявления, а список номинантов держится в секрете 50 лет после оглашения победителя.

Наночастицы и квантовые точки используются в светодиодных лампах и телевизионных экранах, а также могут применяться для ориентации хирургов при удалении раковых тканей, говорится в заявлении.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из США Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал. Премия была присуждена за развитие методов клик-химии.

Барри Шарплесс получил премию во второй раз - в 2001 году он разделил ее с Редзи Ноери и Уильямом Ноулзом; награду ученым тогда присудили за исследования в области фармацевтической промышленности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2039532-nobel-po-himii-prisuzhden-za-kvantovye-tochki-laureatov-nazvali-dosrochno-sredi-nih-rossiyskiy-uchenyy/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Армения ратифицировала Римский статут, который предполагает арест по санкции МУС Министры иностранных дел стран Европейского союза впервые встречаются в Киеве. На повестке дня — помощь Украине Турция нанесла авиаудары по курдским повстанцам после взрыва в Анкаре возле здания МВД

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.