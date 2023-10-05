Финские журналисты отследили поставки авто в Россию, которые по документам должны были следовать в Казахстан

Финские журналисты отследили пути поставки авто премиум-класса в Россию из ЕС, установив датчики на машины и обнаружив их в Томске. Как утверждает издание Yle, в документах конечным пунктом указывался Казахстан.

Как сообщает финское издание, через границу с Россией по-прежнему разрешен провоз ряда товаров, которые подпадают под действие санкций. Но в данном случае речь идет о транзитных поставках – оставлять товары на территории РФ запрещено.

"Новые люксовые автомобили по-прежнему пользуются спросом в России. Несмотря на санкции Запада, русские хотят тратить деньги, как раньше.

Большая часть новых машин попадает в Россию из Казахстана и Армении. Эти страны не вводили санкций против РФ", – пишет издание.

Журналисты решили протестировать, нарушают ли продавцы автомобилей санкции ЕС, занимаясь поставкой новых автомобилей через Финляндию в Россию. Они прикрепили радиомаяки на новые машины BMW X3 и Lexus RX350, пересекающие российскую границу.

"Машины, на которые мы установили радиомаяки, официально могут следовать в Среднюю Азию. Перевозка автомобилей через территорию России, например, в Казахстан, является законной, но оставлять их в России запрещено. Однако таможне попадались случаи, когда у водителя грузовика было два разных таможенных документа.

Нам показали документ, в котором говорилось, что груз направляется в Казахстан, но в машине был еще один документ для российской таможни. Из этого документа следовало, что груз направляется в Россию", – говорится в материале.

Как утверждают финские журналисты, через несколько дней машины обнаружили в Томске, а один из автомобилей, по их информации, был выставлен в автосалоне по цене около 100 тыс. евро (более 50 млн тенге).

"Наш эксперимент с применением передатчиков показал, что Финляндия является транзитной страной для экспорта автомобилей класса люкс в Россию", – отмечает издание.

Напомним, еще в августе прошлого года автодилеры заметили резкий рост спроса на новые автомобили из Казахстана жителями России. Тогда продажи новых авто в РФ упали на 70 процентов, цены на машины росли, причем, разница на одну и ту же модель по разные стороны границы доходила до 1 миллиона рублей.

В январе текущего года, по данным российских СМИ, ввоз казахстанских авто в Россию, а именно – в Тюменскую область, увеличился почти в 60 раз. По словам самих жителей РФ, покупая авто из Казахстана, можно прилично сэкономить.

Между тем президент Казахстана во время недавнего визита в Германию высказался о соблюдении Казахстаном санкций, введенных против России.

"Что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Имеются контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", – отметил Токаев.