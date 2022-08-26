Эксперт рассказал о схемах вывоза новых авто из Казахстана в Россию

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Некоторые аналитики посчитали, что все новые авто из Казахстана могут вывезти в Россию. Отмечается, что у соседей намечается затяжной кризис в автомобильной промышленности.

По словам экспертов, продажи новых авто в РФ упали на 70 процентов, цены на машины растут, причем, разница на одну и ту же модель по разные стороны границы может доходить до 1 миллиона рублей, передает телеканал "Астана".

Отмечается, что таможня Татарстана сообщила, что с начала года в регион пригнали 237 авто из Казахстана, а год назад было всего 4.

Частный дилер из России Олег Нурмухаметов рассказал, как происходит процесс отправки новых автомобилей покупателям в РФ.

Мужчина в Нур-Султане помогает землякам с покупкой авто. По его словам, достаточно найти казахстанца, который купит машину в автоцентре и отправит в Россию.

По такой схеме Олег уже продал более пятидесяти легковушек и кроссоверов, отметив, что занялся этим в июне.

"Первоначальным покупателем выступают казахстанские граждане, ну, формально. Чтобы произвести таможенную очистку. Мы выплачиваем все пошлины таможенные в Казахстане. Оплачиваем все эти портовые услуги, потом ставим автомобиль на Автовоз и везем их в Россию", - рассказал дилер.

По его словам, единственная сложность заключается в обмене валюты - российские банки в отличие от казахстанских переводят деньги по "невыгодному" курсу.

"Мои рубли вам зачислят по курсу очень отличному от того, что дают обменники, Сбербанк, по-моему, по шесть рублей меняет и тогда выгода перестает вся быть", - рассказал Олег.

Дилер считает, что Казахстан становится автомобильным хабом в настоящее время.

"Надо отдать должное, я не сталкивался с обманом со стороны казахстанцев, перекупов. То есть, если мы договорились за цену, по рукам ударили, отправили задаток, все. Казахстан же сейчас вообще автомобильным хабом таким становится. У вас есть порты, и в эти порты приходят очень много машин транзитных же. Которые для казахстанского рынка и не подразумевались", - заявил эксперт.

Напомним, что автодилеры еще в марте текущего года заметили резкий рост спроса на новые автомобили из Казахстана жителями России.

Стоит отметить, что недавно казахстанские налоговики предостерегли граждан нашей страны от покупки авто у иностранцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984888-ekspert-rasskazal-o-shemah-vyvoza-novyh-avto-iz-kazahstana-v-rossiyu/