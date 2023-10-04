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В Грузии впервые в истории президента проверяют на предмет нарушений конституции

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Грузинский флаг на митинге
Грузинский флаг на митинге. Иллюстративное фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Президента Саломе Зурабишвили начали проверять на предмет нарушения ею конституции страны. Это первый подобный случай в истории Грузии, передает NUR.KZ со ссылкой на Страна.ua.

По данным грузинских СМИ, Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению дела о возможном нарушении основного государственного закона президентом Саломе Зурабишвили.

В материале отмечается, что правящая партия "Грузинская мечта", давно конфликтующая с Зурабишвили, обвиняет ее в несанкционированных встречах с европейскими лидерами и подозревает в тайном саботировании процесса евроинтеграции в интересах оппозиционного "Единого национального движения", якобы готовящего в стране попытку госпереворота.

В Конституционном суде интересы президента, по данным журналистов, защищают два адвоката. Среди них - Тамара Чугошвили, которая ранее входила в руководство "Грузинской мечты", но несколько лет назад перешла в оппозицию.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" запускает процедуру импичмента в отношении президента республики Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу.

Как писали СМИ, речь идет о поездке Зурабишвили в Германию. Согласно закону, президент согласовывает свои зарубежные поездки с правительством. За последний год правительство Грузии отказало Зурабишвили в согласовании поездок в Украину, в Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию, Израиль и Германию.

Несмотря на отказ, президент Грузии не стала отменять поездку и 1 сентября в Берлине встретилась с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а потом направилась в Брюссель на встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

После этого "Грузинская мечта" заявила о начале процедуры импичмента. В партии заявили также, что президент считает Грузию "недостойной Евросоюза". По мнению членов партии, глава Грузии считает, что страна "не заслужила статус члена Евросоюза, поскольку парламент и правительство выполняют требования ЕС лишь формально".

К слову, летом прошлого года правительство Грузии и вовсе подало на президента в суд из-за отказа Зурабишвили назначить послов в некоторых странах по представлению правительства.

В кабмине тогда заявили, что президент не должен заниматься вопросом назначения послов и их освобождения от должности.

Как сообщает ТАСС, Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже.

Окончила Институт политических наук в Париже, Колумбийский университет (Нью-Йорк, США), Национальную школу управления (Париж).

До избрания на пост президента работала в системе МИД Франции, в посольстве Франции в Италии, была вторым секретарем постоянной миссии Франции в ООН, возглавляла Генеральный секретариат национальной обороны Франции по международным вопросам и стратегии.

В 2003 году Саломе Зурабишвили вернулась в Грузию в качестве чрезвычайного и полномочного посла Франции.

В 2004 году президент Грузии Михаил Саакашвили после согласования с президентом Франции Жаком Шираком назначил Саломе Зурабишвили министром иностранных дел. Тогда же специальным указом Саакашвили Зурабишвили было предоставлено гражданство Грузии при сохранении французского гражданства.

На пост президента была избрана в 2018 году, получив 59,52% голосов и опередив своего основного соперника, кандидата от партии "Единое национальное движение" и десяти союзных партий Григола Вашадзе (40,48%).

Официально вступила в должность президента Грузии 16 декабря 2018 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2039425-v-gruzii-vpervye-v-istorii-prezidenta-proveryayut-na-predmet-narusheniy-konstitutsii/

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