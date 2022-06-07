Правительство Грузии подало в суд на президента страны

Саломе Зурабишвили. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Правительство Грузии направило иск в Конституционный суд против главы государства Саломе Зурабишвили, передает ТАСС.

Отмечается, что иск против президента Грузии был подан из-за ее отказа назначить послов в некоторых странах по представлению правительства.

Кабмин считает, что президент не должен заниматься вопросом назначения послов и их освобождения от должности.

"Правительство Грузии конституционным иском требует разъяснений о разграничении прав и полномочий между президентом и правительством Грузии в связи с назначением послов Грузии и руководителей дипломатических представительств", – говорится в заявлении главы администрации правительства Реваза Джавелидзе.

В конце апреля стало известно, что Грузия заполнила первую часть опросника, который необходим для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972897-pravitelstvo-gruzii-podalo-v-sud-na-prezidenta-strany/