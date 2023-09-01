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Правящая партия Грузии решила объявить импичмент президенту из-за ее поездки в Европу

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Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" запускает процедуру импичмента в отношении президента республики Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу. Об этом сообщает РБК.

Как пишет издание, решение о запуске процедур импичмента было принято на заседании политсовета партии. Главу Грузии обвинили в том, что она нарушила Конституцию, поехав в европейское турне без разрешения правительства.

Отмечается, что, согласно Основному закону Грузии, президент республики представляет страну во внешней политике, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями, заключает международные договоры, принимает аккредитации послов, назначает на должность и освобождает от должности грузинских диппредставителей. Все это глава государства может делать с согласия правительства.

В материале говорится, что речь идет о поездке Зурабишвили в Германию, намечавшейся на 31 августа, в поддержку присвоения Грузии статуса кандидата в Евросоюз. О ней офис президента сообщил 30 августа.

В тот же день правительство обнародовало ответное заявление, где сообщила, что запрос на поездку администрация президента подала 12 июля и 3 августа получила письменный отказ. Также главе государства отказали в поездках на Украину, в Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль за последние 12 месяцев.

Несмотря на отказ, президент Грузии не стала отменять поездку и 1 сентября в Берлине встретилась с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а потом направилась в Брюссель на встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Сегодня политсовет "Грузинской мечты" заявил, что текст Конституции "не оставляет даже минимального пространства для его неоднозначного толкования" и что партия не может допустить ее нарушения. В том же сообщении "Грузинская мечта" изложила свои взгляды на европейскую политику президента, где подчеркнула, что глава государства совершенно иначе относится к приему Грузии в Евросоюз, чем правительство, пишет издание.

По мнению членов партии, глава Грузии считает, что страна "не заслужила статус члена Евросоюза, поскольку парламент и правительство выполняют требования ЕС лишь формально".

В "Грузинской мечте" считают, что поездка Зурабишвили противоречит усилиям правительства по вхождению в ЕС.

Сейчас члены партии планируют начать сбор подписей для подачи представления о запуске процедуры импичмента в Конституционный суд. Однако в партии признают: голосов фракции для отставки президента не хватает. Чтобы завершить процедуру, нужны голоса минимум двух третей депутатов, то есть 100 из 150.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2034972-prezidentu-gruzii-obyavili-impichment-iz-za-ee-poezdki-v-evropu/

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