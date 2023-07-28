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Трампу предъявлены дополнительные обвинения по делу об удержании секретных документов – в том числе воспрепятствование правосудию

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Zach Gibson - Pool/Getty Images

Прокуроры, расследующие обстоятельства, при которых бывший президент США Дональд Трамп оставил у себя множество правительственных секретных документов, предъявили ему дополнительные обвинения, касающиеся, среди прочего, его указания уничтожить записи с камер наблюдения, когда их затребовало Министерство юстиции.

В новой редакции обвинительного акта, утвержденной специальным прокурором Джеком Смитом, экс-президенту предъявлены обвинения по трем новым эпизодам: один – самовольное удержание секретных документов и два – препятствование правосудию.

Кроме того, в деле появился новый обвиняемый, член обслуги поместья Мар-а-Лаго Карлос де Оливейра.

Именно ему, как утверждают прокуроры, Трамп велел уничтожить записи с камер, наблюдавших за подвалом, в котором хранились документы, а де Оливейра, в свою очередь, передал это указание другим членам обслуживающего персонала.

Кроме того, обвинения по двум новым эпизодам препятствования правосудию предъявлены еще одному из слуг Трампа Уолту Науте, который уже фигурировал в деле в числе обвиняемых.

Трамп и Наута ранее отрицали предъявленные им обвинения.

Как утверждается в обновленном обвинительном акте, Карлос де Оливейра и Уолт Наута вступили в преступный сговор после того, как Министерство юстиции затребовало записи с камер наблюдения за подвалом с документами.

Де Оливейра разговаривал с одним из технических сотрудников, передал ему требование "босса" стереть сервер с записями и никому не рассказывать об этой беседе.

Еще одно из обвинений против Трампа касается эпизода, в котором тот обсуждал с биографами документ под грифом "совершенно секретно", открыто признавая это. Как сказано в обвинительном заключении, Трамп показал им документ с планами нападения на "страну А". CNN и другие СМИ считают, что под этим обозначением скрывается Иран.

"Смотрите, что я нашел… Разве не круто? У меня большая куча бумаг, и там нашлась вот эта. Смотрите", – передают его слова прокуроры.

Документы администрации Трампа – это собственность правительства, и оставляя должность, президент был обязан сдать их в архив.

Расследование возглавляет специальный прокурор Джек Смит, который ранее в четверг встречался с адвокатами Трампа Джоном Лоро и Тоддом Бланшем, как сообщали американские СМИ, для того чтобы предупредить их о скором предъявлении обвинений по другому делу, связанному с попытками Трампа пересмотреть итоги проигранных им президентских выборов 2020 года.

Трамп уже говорил, что он ожидает, что ему и по этому делу официально предъявят обвинения. Этого пока не случилось, и, по словам экс-президента, адвокатам тоже ничего нового о том, когда это произойдет, не сообщили.

Новые обвинения, связанные с удержанием документов, Трамп отмел в своей типичной манере.

"Свихнувшийся Джек Смит знает, что у него нет доказательств, и лихорадочно ищет любой способ спасти свою незаконную охоту на ведьм", – говорится в заявлении, разосланном предвыборным штабом Трампа. Он намерен участвовать в выборах 2024 года и на данный момент опережает других кандидатов среди республиканцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030402-trampu-predyavleny-dopolnitelnye-obvineniya-po-delu-ob-uderzhanii-sekretnyh-dokumentov-v-tom-chisle-vosprepyatstvovanie-pravosudiyu/

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