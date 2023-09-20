Эрдоган высказался о ситуации в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в ООН заявил, что Нагорный Карабах –территория Азербайджана, добавив, что надеется на мирное урегулирование конфликта, передает Интерфакс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в ООН заявил, что надеется на быстрое мирное урегулирование сложившегося между Арменией и Азербайджаном конфликта.

Он напомнил, что Нагорный Карабах является азербайджанской территорией. При этом, говоря о своем видении будущего Карабаха, Эрдоган отметил, что все жители региона, включая этнических армян, смогут сосуществовать вместе.

"Карабах – это азербайджанская территория. Попытки навязать любой другой его статус никогда не будут успешными", – сказал президент Турции.

Он также отметил, что всегда поддерживал переговорный процесс между двумя странами.

"К сожалению, Армения не спешит воспользоваться этим историческим шансом", – выразил мнение турецкий лидер.

Ранее стало известно, что Азербайджан согласился на переговоры с представителями непризнанной власти в Нагорном Карабахе. Но выдвинул условия, включая самороспуск незаконного режима, заявили в Администрации президента Алиева.

Последние события в Нагорном Карабахе

Напомним, вчера Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

МИД Армении в ответ опубликовало заявление, в котором осудило действия азербайджанской стороны.

Тем временем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Позже у здания правительства в Ереване собрались протестующие. Они потребовали от властей Армении признать независимость Нагорного Карабаха, а также отставки премьера. Полиция применила светошумовые гранаты.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Нагорный Карабах – регион на юго-западе Азербайджана. С 1923 года в течение десятилетий регион развивался спокойно.

Однако в 1988 году этнические армяне Нагорного Карабаха начали выступать за передачу своей области под юрисдикцию Армении, что встретило решительный отпор как со стороны Азербайджанской ССР, так и советского правительства.

Ситуация ухудшилась в 1991 году, когда Армения и Азербайджан получили независимость.

Добавим также, только с начала сентября мы писали о перестрелках на границе двух этих стран дважды. В одном из случаев были погибшие и раненые.