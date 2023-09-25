Переворот в Нигере: Франция заявила о выводе войск и отзыве посла

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна до конца этого года выведет из Нигера свой воинский контингент и отзовет посла. Об этом сообщает Euronews.

По словам Макрона, Париж прекращает сотрудничество с хунтой, захватившей власть в Нигере в июле.

Он неоднократно заявлял, что единственная цель Франции в регионе - борьба с терроризмом. Теперь глава Франции настаивает на том, что все французское присутствие будет удалено из Нигера как можно скорее.

Между тем власти Нигера ранее заявляли, что закроют воздушное пространство страны для всех французских и зафрахтованных Францией самолетов.

Напомним, 26 июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению о свержении президента Мохамеда Базума. Также они заявили о приостановке действия конституции и всех государственных институтов и о закрытии границ страны на западе Африки.

Тогда же захватившие власть путчисты заявили послу Франции, что он должен покинуть страну в 48 часов. Этот ультиматум истек еще в августе, однако Париж отказался подчиняться требованиям хунты и признавать легитимность нового режима.

К слову, международные организации, включая Африканский союз, региональный блок Западной Африки (Ecowas), Евросоюз и ООН также осудили действия путчистов.

Отметим, что в середине сентября на вопрос журналистов о том, собирается ли эвакуировать посла на родину, Макрон заявлял, что сделает все, что будет согласовано с президентом Базумом, потому что он — единственная законная власть в стране.

Однако тогда же он отмечал, что французский посол в Нигере живет в здании посольства фактически на положении заложника, а военные, захватившие власть в стране, не разрешают завозить в посольство продукты питания.

Между тем, СМИ писали, что новое военное руководство Нигера аннулировало все предыдущие договоры о военном сотрудничестве с Францией и распорядилось, чтобы французские войска немедленно покинули страну.