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Макрон: Хунта Нигера не позволяет завозить еду в посольство Франции, посол питается сухпайками

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, что французский посол в Нигере живет в здании посольства фактически на положении заложника, а военные, захватившие власть в стране, не разрешают завозить в посольство продукты питания.

Посол Сильвен Итте и персонал посольства «буквально взяты в заложники» и вынуждены питаться армейскими сухпайками, сообщил Макрон журналистам, находясь на востоке Франции.

Военная хунта Нигера, которая 26 июля свергла президента Мохамеда Базума, заявила послу Франции, что он должен покинуть страну в 48 часов. Этот ультиматум истек еще в августе, однако Париж отказался подчиняться требованиям хунты и признавать легитимность нового режима.

По словам Макрона, посол «не может выходить наружу, он персона нон-грата и ему отказывают в еде».

Французский президент вот уже несколько недель отказывается отзывать из Нигера посла, и ЕС поддерживает эту позицию, полагая, что требования хунты являются провокационными.

На вопрос журналистов о том, собирается ли эвакуировать посла на родину, Макрон ответил, что сделает все, что будет согласовано с президентом Базумом, потому что он — единственная законная власть в стране.

В Нигере находится французский военный контингент в составе примерно полутора тысяч солдат и офицеров, и по словам Парижа, они также могут быть отозваны домой лишь по договоренности с президентом Базумом.

Между тем, новое военное руководство Нигера аннулировало все предыдущие договоры о военном сотрудничестве с Францией и распорядилось, чтобы французские войска немедленно покинули страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036840-makron-hunta-nigera-ne-pozvolyaet-zavozit-edu-v-posolstvo-frantsii-posol-pitaetsya-suhpaykami/

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