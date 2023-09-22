Глава МИД Армении призвал ввести войска ООН в Нагорный Карабах

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал ввести миротворческие войска в Нагорный Карабах, передает EADaily.

Глава МИД Армении заявил, что в ходе боевых развернутых Азербайджаном подтверждена гибель более 200 человек, в том числе среди мирных граждан, более 10 тысяч человек стали насильственно перемещенными лицами.

"Интенсивность и жестокость наступательных действий четко указывают на то, что это продиктовано намерением завершить этническую чистку Нагорного Карабаха.

Предварительно подтверждена гибель более 200 человек, еще более 400 человек получили ранения, в том числе мирные жители, женщины, старики, дети. Более 10 тысяч стали насильственно перемещенными лицами", — заявил Мирзоян.

По его мнению, нужно создать ситуацию, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе.

"Необходимо потребовать вывода азербайджанских военных и правоохранительных органов из гражданских населенных пунктов в Нагорном Карабахе, для того чтобы исключить панику, провокации, эскалацию до результата переговоров. Создать возможность, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе", — заявил министр.

Мирзоян призвал также обеспечить безопасностью этнических армян, проживающих в регионе, и исключить карательные действия Азербайджана против военных и политических деятелей Нагорного Карабаха.