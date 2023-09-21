Украина и Польша конфликтуют из-за зерна. Выгоду может получить Кремль

21 сентября министерство сельского хозяйства Украины сообщило, что ведет переговоры с польскими властями о транзите своего зерна. Это зерно стало причиной громкого политического конфликта. Украина из-за войны ограничена в возможностях экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию. А Польша, где 15 октября пройдут парламентские выборы, защищает интересы своих фермеров.

Утром 21 сентября на сайте министерства сельского хозяйства Украины появился пресс-релиз о телефонном разговоре, который провели украинский министр Николай Сольский и его польский коллега Роберт Телус.

Пресс-релиз состоит из максимально выдержанных формулировок о том, что "стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения". Они обсудили "вариант взаимодействия по вопросам экспорта" и договорились продолжить переговоры по экспорту украинского зерна в страны Евросоюза.

За этими осторожными формулировками — попытка погасить самый серьезный конфликт между Украиной и Польшей не только с начала российско-украинской войны, но и за все последние годы.

С начала войны аграрная Украина оказалась резко ограничена в возможностях экспорта своей продукции. Как следствие, выросла нагрузка на транспортные коридоры, которые проходят из Украины в страны ЕС. Их работа привела к тому, что зерно начало дешеветь у фермеров из соседних Польши, Венгрии и Словакии.

Это привело сначала к протестам фермеров, потом их поддержали власти — с 16 апреля 2023-го действовал запрет импорта украинского зерна в Евросоюз, это решение пролоббировали соседи Украины по ЕС.

Затем Еврокомиссия решила не продлевать запрет с 15 сентября. Польские власти на это сказали, что продолжат запрещать импорт.

Накапливавшееся взаимное недовольство привело к обмену резкими репликами между политиками из обеих стран. Причем произошло это и в кулуарах генеральной ассамблеи ООН, и на самом ее заседании.

Польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим. "Каждый, кто хоть раз участвовал в спасении тонущего человека, знает, что такой человек опасен, он может затащить вас на глубину", — заявил он.

Ответ Владимира Зеленского последовал уже через несколько часов: "Тревожно видеть, как в настоящее время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера".

Польская сторона заявила на это протест, обмен критическими репликами продолжился между политиками обеих стран. На этом фоне выделилось заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который сказал, что его страна сейчас занимается собственным перевооружением и не ведет поставок оружия Украине.

Затем Моравецкий смягчил свое заявление словами о том, что Варшава не намерена ставить под угрозу безопасность Украины. А представитель польского правительства Петр Мюллер добавил, что Польша осуществляет поставки — по ранее заключенным контрактам.

Украинские политики и комментаторы, говоря о резких высказываниях польских политиков, приходят к общему мнению, что дело в парламентских выборах, которые пройдут в Польше 15 октября 2023-го.

Согласно опросам, сейчас лидирует правящая партия "Право и справедливость", за нее готовы проголосовать 38% избирателей, ее догоняет оппозиционная "Гражданская платформа" с рейтингом в 29%.

Из остальных следует отметить крайне-правую "Конфедерацию свободы и независимости" с рейтингом около 10% — считается, что она соперничает за электорат с правящей партией. Она выступает не только за преференции польским фермерам, но и вообще за сокращение помощи Украине.

"Более половины бюджета ЕС идет на дотации аграриям. И Польша как крупный аграрный производитель претендует на значительную долю дотационного пирога, — говорит журналистка Украинской службы Би-би-си Анастасия Зануда. — В сельском хозяйстве в Польше заняты 12% населения, традиционно они — активные избиратели. Кампания в этом году ожесточенная, результаты голосования могут изменить политический ландшафт в стране. Каждый голос — на вес золота".

Украинский политолог и эксперт по отношениям между Киевом и Варшавой Станислав Желиховский обращает внимание, что главным выгодоприобретателем от этого конфликта может стать Москва: "Если ситуация в отношениях будет и дальше обостряться, будет тяжело прежде всего нам [Украине], в контексте борьбы с Россией. Но это невыгодно будет и Польше, которая страдает от гибридных атак со стороны Беларуси, а без Украины не сможет иметь безопасного будущего. Это будет только на радость Кремлю".