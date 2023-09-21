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Украина прорвала российскую морскую блокаду. Первое судно с зерном уже в Босфоре

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Балкер Aroyat, плывущий в Черном море
Балкер Aroyat, плывущий в Черном море. Фото (16.09.2023): Stringer / AFP / Getty Images

Первое судно с украинским зерном пришло из Одессы в Стамбул, несмотря на морскую блокаду со стороны России, которая в середине июля разорвала зерновую сделку и начала почти еженощно бомбить украинские порты и элеваторы.

Турецкий балкер под флагом Палау Resilient Africa во вторник вышел из порта "Черноморск" с небольшой пробной партией пшеницы — три тысячи тонн. В четверг он подошел к Босфору. Следом должно отправиться второе судно, Aroyat, уже с более крупной партией — почти 20 тысяч тонн.

Новый морской коридор для главного экспортного товара Украины не сравним с прежним ни объемами, ни безопасностью. Однако для переживающей российскую агрессию Украины жизненно важно каждое ушедшее в Черное море судно с кукурузой или пшеницей. Ей нужно продавать урожай, а маршрутов для экспорта с каждым днем становится все меньше из-за российской агрессии и недовольства приграничных стран ЕС притоком дешевого украинского зерна.

Украина — второй крупнейший экспортер зерна в регионе. А крупнейший — Россия, и она второй год подряд собирает рекордный урожай пшеницы.

Попытки Кремля уничтожить украинский зерновой экспорт, лишить Украину доходов и избавиться от главного конкурента на зерновом рынке чреваты эскалацией в Черноморском регионе и перебоями с поставками уже российского зерна, что неизбежно приведет к скачку мировых цен на продовольствие, предупреждают эксперты.

После выхода из зерновой сделки Россия объявила все идущие в украинские порты суда военными целями, что вкупе с минной опасностью закрыло черноморский маршрут украинского экспорта для большинства морских перевозчиков. В начале сентября турецкий руководитель Реджеп Эрдоган пытался убедить Владимира Путина восстановить безопасный коридор из Одессы в Стамбул, однако Путин предсказуемо отказался.

В итоге Украина согласовала с Турцией альтернативный маршрут вдоль побережья, и в конце августа по нему из украинских портов выбрались пять сухогрузов, заблокированных там с момента российского вторжения в феврале прошлого года.

"Очень важный момент в войне"

"Для Киева политически важно доказать, что он способен вывозить зерно морем из одесских терминалов даже без зерновой сделки и без участия России", — отмечает российская аграрная аналитическая компания Совэкон.

"Москва наверняка попытается сорвать поставки по этому коридору, чтобы показать свою силу в Черном море", — полагают они.

Зерно высыпают в контейнер
Зерно. Иллюстративное фото: pixabay.com

Военный аналитик Филлипс О’Брайен считает, что выход двух балкеров из Одессы будет иметь далеко идущие последствия.

"Вскоре мы узнаем, смогла ли Украина пробить российскую зерновую блокаду", написал он перед тем, как второе судно отправилось в Турцию по новому коридору.

"Очень важный момент в войне на море. А с учетом того, что у Украины нет боевых кораблей, это еще и важный момент в военно-морской истории", — отмечает О’Брайен, профессор Университета Сент-Эндрюс в Шотландии.

Конфликт в Черном море может обостриться в любой момент. Причем с обеих сторон, предупреждает ведущий эксперт Совэкона Андрей Сизов.

Что может пойти не так

"После бомбардировок терминалов в Одесской области Россия начала атаковать беспилотниками порты на Дунае. Интенсивность этих атак постоянно растет. Пока что трафик судов с зерном из украинских портов заметно не снизился, хотя стоимость фрахта растет", — написал Сизов в статье для американского аналитического центра Карнеги.

"Но ситуация может измениться, если атаки будут продолжаться нынешними темпами или в результате будет повреждено торговое судно".

Пусть у Украины и нет флота, однако она доказала способность топить российские корабли, взрывать Крымский мост и разрушать инфраструктуру на территории России.

В ответ на российскую блокаду Украина тогда же, в июле, заявила, что точно так же будет считать военными целями все суда, следующие в российские или оккупированные Россией украинские порты на Черном море.

Сизов отмечает, что через черноморские терминалы (Новороссийск и Тамань) Россия экспортирует 70% зерна. Оставшиеся 30% вывозится из портов Азовского моря.

"Недостатка в рисках нет. Если Киев сможет повлиять на судоходство в Азово-Черноморском бассейне, это создаст проблемы для российского экспорта, — пишет он. — В отличие от Украины, у России фактически нет альтернативных маршрутов экспорта зерна".

Украина помимо черноморской Одессы может вывозить зерно через дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, а также по земле через Молдову и западную границу с ЕС.

Даже без нового коридора в Черном море Украина потенциально способна экспортировать по другим маршрутам более 40 млн тонн зерна в год, что примерно соответствует ее экспортному потенциалу в текущем сезоне.

Примерно столько она вывезла с мая 2022 года по земле — около 40 млн тонн, что больше, чем морем в рамках зерновой сделки — 33 млн тонн, отмечают эксперты Центра анализа европейской политики (CEPA).

Однако и тут не все гладко. Решение властей Польши, Венгрии и Словакии запретить провоз украинского зерна вопреки снятию ограничений на общеевропейском уровне вызвало протесты Киева и перешло в перепалку и взаимные угрозы.

Украина подала жалобу в ВТО, а президент Владимир Зеленский критично высказался в адрес европейских соседей с трибуны ООН. Польша выразила протест украинскому послу, а президент Анджей Дуда отменил переговоры с Зеленским.

Украина надеется, что страсти скоро улягутся, а к концу недели будет достигнут некий компромисс, что позволит ей увеличить поставки по железной дороге и грузовиками в ЕС. Пока это пусть и самый затратный, но единственный относительно безопасный способ для Украины продавать за границу зерно и зарабатывать деньги на отражение российской агрессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2037613-ukraina-prorvala-rossiyskuyu-morskuyu-blokadu-pervoe-sudno-s-zernom-uzhe-v-bosfore/

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