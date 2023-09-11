Азамата Мусагалиева внесли в список лиц, представляющих угрозу безопасности Украины

Российский комик, капитан команды КВН "Камызяки" Азамат Мусагалиев внесен в список лиц, представляющих угрозу безопасности Украины. Список представлен на сайте "Миротворец".

На сайте "Миротворец" указано, что в сентябре 2023 года Мусагалиев вместе с другим комиком, членом команды КВН "Камызяки" Денисом Дороховым приехал на мемориальный комплекс "Саур-Могила" с юмористическими номерами для участия в концерте в честь 80-летия освобождения Донбасса.

"Пропаганда российского нацизма и фашизма. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Пособник российско-фашистских захватчиков и террористов. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан", - указано под фотографией Мусагалиева на сайте.

Сайт "Миротворец". Скриншот: myrotvorets.center

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - говорится в публикации на сайте.

Сам Азамат пока никак не комментировал эту информацию.

Отметим, что приезд российских комиков на Донбасс вызвал осуждение со стороны Украины. Украинские СМИ назвали поступок юмористов "плясками на костях".

"Известные российские комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, которые прославились еще в "КВН", прогнулись под кремлевскую пропаганду. Юмористы старались отмалчиваться о войне, однако теперь они отправились на временные оккупированные территории Украины, где устроили "пляски на костях", - говорится в материале агентства УНИАН.

Как пишет ТАСС, сайт "Миротворец", связанный с экс-депутатом Верховной рады и бывшим советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, был создан весной 2014 года для установления личностей ополченцев Донбасса или людей, помогающих им. Туда попадают люди, которые, по мнению администраторов сайта, могли совершить преступления против национальной безопасности страны.