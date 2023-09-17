Ушанка, морж Миша и беспилотники в подарок: чем закончился визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года прибыл в Россию. Сегодня он посетил университет во Владивостоке, сфотографировался в шапке-ушанке, побывал в Приморском океанариуме, а также получил подарки.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке. По итогам встречи ему подарили картину-барельеф "Остров Русский" с рельефным изображением острова, передает РИА Новости.

К слову, в ДВФУ на данный момент обучаются 43 студента из КНДР. Ким провел с ними встречу.

В рамках визита северокорейский лидер посетил Приморский океанариум на острове Русский. Он посмотрел представление морских млекопитающих: белух, афалин, морского котика и моржа Миши.

"Приморский океанариум с огромной честью принял в своих стенах такого важного гостя. Мы гордимся, что наше научно-образовательное учреждение принимает гостей мирового уровня", – сказала директор учреждения Ольга Шевченко.

Тем временем губернатор Приморского края России подарил Ким Чен Ыну штурмовой бронежилет и шесть беспилотников с системами управления. Также свои подарки ему вручили министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш.

В свою очередь Ким тоже вручил презент Тихоокеанскому флоту РФ. При этом не уточняется, какие это были подарки.

Государственное Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало фото лидера Северной Кореи в шапке-ушанке, пожимающего руку Шойгу.

ЦТАК также сообщило, что Шойгу поблагодарил Кима за вдохновение российской армии и народа страны.

"(Шойгу – прим. ред.) поблагодарил товарища Ким Чен Ына за то, что он посетил РФ и вдохновил армию и народ России, поднявшихся на осуществление справедливого дела", – говорится в сообщении.

Завершающего визит в Россию Кима проводили на станции в Приморье.

Визит Ким Чен Ына в Россию

12 сентября северокорейский лидер прибыл в Россию на бронепоезде – это был его первый визит с 2019 года.

На следующий день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный" на Дальнем Востоке России.

После встречи Путин заявил, что переговоры с северокорейским лидером были продуктивными. Он заявил, что откровенно обменялся мнениями с Ким Чен Ыном по ситуации в регионе и двусторонним отношениям.

Кроме того, лидеры стран также на переговорах обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в ЕС.