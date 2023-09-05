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Байден ответил тем, кто считает его слишком старым для поста президента

Опубликовано:

Джо Байден на саммите НАТО
Джо Байден. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Американский президент Джо Байден заявил, что с годами человеку приходит мудрость, комментируя высказывания о своем возрасте. Стенограмма выступления опубликована на официальном сайте Белого дома.

В честь празднования Дня труда и чествования американских рабочих и профсоюзов президент США выступил перед общественностью. Байден прокомментировал высказывания людей о своем возрасте.

"Кто-то сказал: "Знаете, этот Байден, он стареет". <...> Знаете, единственное, что приходит с возрастом – это немного мудрости. Я занимаюсь этим дольше, чем кто-либо (политической деятельностью – прим. ред.). И знаете что? Я собираюсь продолжать это делать с вашей помощью", – сказал Байден.

По информации на сайте Британской энциклопедии, День труда в США и Канаде отмечается в первый понедельник сентября. В этом году его отмечали 4 сентября.

Добавим, что 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден (Джозеф Робинетт Байден) родился 20 ноября 1942 года в Скрэнтоне, Пенсильвания. В этом году ему исполнится 81 год. Пост президента он занимает с 2021 года.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Баллотироваться изъявили желание уже несколько кандидатов, в том числе сам Байден.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035262-bayden-otvetil-tem-kto-schitaet-ego-slishkom-starym-dlya-posta-prezidenta/

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