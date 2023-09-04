Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны - об этом украинский лидер сообщил в своем официальном Telegram-канале.
Он сказал, что принял решение назначить на пост главы Минобороны другого человека.
"Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", - считает Зеленский.
Он предложил свою кандидатуру - по словам президента Украины, этот пост должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
"Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - заявил Зеленский.
Согласно официальному сайту Минобороны Украины, Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове.
Проходил службу в парашютно-десантных войсках ВС СССР. После окончил Львовский государственный университет имени Франко по специальности "юриспруденция".
Долгие годы занимался адвокатской деятельностью, руководил юридической фирмой, а также в свое время являлся руководителем судебной практики в Адвокатском бюро.
С 2008 по 2014 год был депутатом Киевского городского совета VII созыва.
Главой Минобороны стал в ноябре 2021 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035076-zelenskiy-obyavil-ob-otstavke-ministra-oborony-ukrainy/