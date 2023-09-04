Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины

Опубликовано:

Алексей Резников
Алексей Резников. Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны - об этом украинский лидер сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Он сказал, что принял решение назначить на пост главы Минобороны другого человека.

"Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", - считает Зеленский.

Он предложил свою кандидатуру - по словам президента Украины, этот пост должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

"Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - заявил Зеленский.

Согласно официальному сайту Минобороны Украины, Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове.

Проходил службу в парашютно-десантных войсках ВС СССР. После окончил Львовский государственный университет имени Франко по специальности "юриспруденция".

Долгие годы занимался адвокатской деятельностью, руководил юридической фирмой, а также в свое время являлся руководителем судебной практики в Адвокатском бюро.

С 2008 по 2014 год был депутатом Киевского городского совета VII созыва.

Главой Минобороны стал в ноябре 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035076-zelenskiy-obyavil-ob-otstavke-ministra-oborony-ukrainy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.