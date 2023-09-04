Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины

Алексей Резников. Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны - об этом украинский лидер сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Он сказал, что принял решение назначить на пост главы Минобороны другого человека.

"Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", - считает Зеленский.

Он предложил свою кандидатуру - по словам президента Украины, этот пост должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

"Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - заявил Зеленский.

Согласно официальному сайту Минобороны Украины, Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове.

Проходил службу в парашютно-десантных войсках ВС СССР. После окончил Львовский государственный университет имени Франко по специальности "юриспруденция".

Долгие годы занимался адвокатской деятельностью, руководил юридической фирмой, а также в свое время являлся руководителем судебной практики в Адвокатском бюро.

С 2008 по 2014 год был депутатом Киевского городского совета VII созыва.

Главой Минобороны стал в ноябре 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035076-zelenskiy-obyavil-ob-otstavke-ministra-oborony-ukrainy/