Еще в одной стране Африки произошел военный переворот

Али Бонго во время предвыборной кампании. Фото: Malkolm M. / Afrikimages Agency / Universal Images Group / Getty Images

Группа высокопоставленных офицеров Габона публично объявила, что берет власть в свои руки. Это произошло через несколько дней после выборов президента, передает DW.

В еще одной африканской стране был совершен военный переворот. После президентских выборов в Габоне, результаты которого вызвали споры, военные свергли правительство избранного президента. Затем группа высокопоставленных офицеров выступила по телевидению и заявила, что берет власть в свои руки.

Недавно в Габоне состоялись одновременно президентские, парламентские и коммунальные выборы – такое произошло впервые. Победу на первых одержал представитель семьи Бонго – Али Бонго. К слову, эта семья правит страной уже 56 лет.

В поддержку Али Бонго, как показали официальные данные, проголосовали 64,27% избирателей.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Габон – государство, расположенное на западном побережье Африки. Будучи бывшей французской колонией, Габон сохраняет тесные связи с Францией, французский язык и культуру. Столица – город Либревиль.

На севере Габон граничит с Экваториальной Гвинеей и Камеруном, на востоке и юге – с Конго.

Переворот в Нигере

Напомним, в конце июля военный переворот случился в другой стране Африки – Нигере. Военные этой страны объявили о свержении президента Мохамеда Базума. Также они заявили о приостановке действия конституции и всех государственных институтов и о закрытии границ страны на западе Африки.

Кроме того, военные, устроившие в стране мятеж и отстранившие от власти президента, заявили о закрытии воздушного пространства для всех самолетов в Нигере.

Позже премьер-министром был назначен Али Махаман Ламин Зейн. А лидеры некоторых западноафриканских стран заявили, что готовятся к вводу войск в Нигер.

Недавно стало известно, что военная хунта хочет судить свергнутого президента за измену.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2034559-esche-v-odnoy-strane-afriki-proizoshel-voennyy-perevorot/