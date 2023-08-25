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Первое тюремное фото Трампа появилось в Сети

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Joe Raedle/Getty Images

В четверг экс-президент США Дональд Трамп явился в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия. Там была сделана его официальная тюремная фотография, которую опубликовали в Сети.

Как пишет CNN, Дональд Трамп явился в тюрьму округа Фултон по более чем дюжине обвинений, связанных с его попытками отменить результаты выборов в 2020 году. Отмечается, что бывшему президенту в этом году предъявлены уголовные обвинения уже в четвертый раз.

По данным издания, Трамп провел в тюрьме чуть больше 20 минут, где его оформили и отпустили под залог в 200 тыс. долларов. Ему присвоили номер заключенного P01135809.

Фотография Трампа была опубликована вскоре после того, как он вышел из тюрьмы.

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Fulton County Sheriff's Office/Getty Images

Это же фото Трамп опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

"Вмешательство в выборы! Никогда не сдавайтесь!" – добавил он.

Отметим, что это первый пост Трампа в этом аккаунте с января 2021 года.

Напомним, в начале августа экс-президенту США Дональду Трампу было предъявлено официальное обвинение в преступлении против Соединенных Штатов и их граждан — в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Позже сообщалось, что Трамп должен сдаться полиции штата Джорджия.

Ожидалось, что его и еще 18 обвиняемых поместят в следственный изолятор округа Фултон в Атланте, где они будут дожидаться суда по делу о попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в этом штате.

Кроме того, в конце июля прокуроры, расследующие обстоятельства, при которых экс-президент оставил у себя множество правительственных секретных документов, предъявили ему дополнительные обвинения, касающиеся, среди прочего, его указания уничтожить записи с камер наблюдения, когда их затребовало Министерство юстиции.

А в начале мая бывшего президента США оправдали по делу об изнасиловании в 1996 году, но признали виновным в сексуальном домогательстве и клевете.

Также 4 апреля Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена в Нью-Йорке, где его взяли под стражу. Это был первый подобный случай в истории США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033907-pervoe-tyuremnoe-foto-trampa-poyavilos-v-seti/

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