"Если она сядет — значит, здорово повезло". Россия готовилась посадить на Луну аппарат, но возникла нештатная ситуация

Луна. Иллюстративное фото: pexels.com

21 августа на южном полюсе Луны должен был сесть российский автоматический модуль "Луна-25". Это была первая подобная миссия в постсоветской истории России и первая российская миссия после начала новой «лунной гонки», в которой участвуют несколько стран. Похоже, она закончилась провалом.

В субботу Роскосмос сообщил, что при переходе на предпосадочную орбиту на борту российской станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. О подробностях не сообщается, и как это повлияет на исход миссии, пока не ясно.

Основная цель миссии казалась не очень амбициозной — долететь до Луны, совершить мягкую посадку, а затем проработать там в течение года. Кроме того, станция должна была выполнить ряд научных экспериментов, в частности, определить наличие воды, но все-таки основная задача — подготовиться к посадке других станций в будущем.

Казалось бы, у России, которая называет себя правопреемницей СССР, в частности, в космосе, должен быть большой опыт мягких посадок на Луну, но если посмотреть на историю лунных исследований последних лет, то станет понятно, что само по себе «прилунение» — не такая простая задача.

Так, например, в конце апреля 2023 года неудачей закончилась первая лунная миссия, организованная частной компанией. Связь с лунным посадочным модулем Hakuto-R, запущенным компанией iSpace, была потеряна за несколько минут до того, как он должен был прилуниться.

В 2019 году спускаемый модуль индийской станции "Чандраян-2" также прекратил передачу данных за несколько секунд до касания поверхности. Он должен был сесть в районе южного полюса, то есть примерно там же, где и российская "Луна-25". В том же году при посадке разбился и израильский луноход "Берешит".

Правда, в 2020 году китайская станция "Чанъэ-5" с возвращаемым модулем прилунилась в Океане Бурь на видимой стороне Луны. Она собрала образцы реголита [грунта] и доставила их на Землю.

Спустя два-три дня после планировавшейся посадки российской станции в районе южного полюса Луны должна сесть другая индийская станция с луноходом, которая называется "Чандраян-3".

Как рассказал Би-би-си глава Института космической политики Иван Моисеев, сложность посадки в том, что с Земли невозможно определить качество поверхности в месте, куда собирается сесть аппарат.

"Рельеф неизвестный, и настроить автоматику довольно сложно[…] Аварии обычно связаны с планированием и программированием самого процесса. Те аварии, которые были раньше, они были связаны с тем, что рельеф был неизвестен, и, скажем, посадка одной стороной станции на камень, если он достаточно большой, вела к общей неудаче. Кратер или еще куда-то", — сказал он.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов ранее заявлял, что вероятность успеха экспедиции «Луна-25» составляет 70%. В июле НПО Лавочкина, которое создавало аппарат для этой миссии, оценило его в 80%. Между тем российский астроном Владимир Сурдин в интервью «РИА Новости» оценил шансы на успех в 50%.

"Если она сядет — значит, очень здорово повезло", — сказал Би-би-си Иван Моисеев.

Первый этап

Новую российскую лунную миссию назвали "Луна-25", чтобы продемонстрировать преемственность советской программы: последняя экспедиция к Луне называлась "Луна-24" и тогда, в августе 1976 года, она завершилась успехом.

Лунная станция смогла совершить мягкую посадку, сделать забор грунта и на возвратном модуле доставить его на Землю. Однако с тех пор прошло 47 лет, и технологии изменились. Так что новую миссию пришлось делать с нуля.

Теперь, помимо научных задач, связанных с исследованиями реголита, станция должна была изучить район для последующих посадок новых аппаратов.

То есть "Луна-25" фактически представляла собой станцию для отработки технологий посадки и изучения местности для прилунения более сложных аппаратов.

Российская лунная программа, принятая в 2018 году, состоит из трех этапов, которые называются "Вылазка", "Форпост" и "База".

Изначально предполагалось, что в ходе первого этапа Луну будут исследовать автоматическими аппаратами с 2021 по 2025 гг., затем с 2025 по 2035 гг. к спутнику планировались полеты пилотируемых кораблей, включая высадку, а после 2035 года Россия собиралась строить на Луне посещаемую базу.

Между тем в 2021 году стало известно, что Россия и Китай собираются построить на Луне станцию. Ее презентовали в июне 2021 года.Тогда, согласно презентации, лунная станция планировалась как необитаемая.

Как она была связана с программой освоения Луны, неизвестно, но первый этап — «Вылазка» — ей не противоречил.

Первый этап лунной программы России, который должен завершиться к 2025 году, включает запуск к Луне трех исследовательских аппаратов — "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27".

Согласно проекту строительства станции, эти запуски будут использованы и для ее создания.

Китай со своей стороны будет участвовать в ней, запустив три своих аппарата, включая "Чанъэ-4", который совершил посадку на Луну в 2019 году.

Кроме него, Китай собирался запустить "Чанъэ-6" и "Чанъэ-7".

Правда, на этом первом этапе Китай и Россия работают по отдельности — каждая страна готовила свои аппараты задолго до того, как была оформлена идея лунной станции.

Поэтому они запускают свои миссии в рамках своих программ, а общее в них — лишь обмен данными.

Поэтому говорить о "Луне-25" как о части международного проекта сложно, она изначально была сделана для российской программы.

От "Фобоса" к "Луне"

"Луна-25" испытывала технические и финансовые проблемы с самого своего начала. Работа над проектом «Луна-Глоб", как тогда называлась эта станция, началась еще в 2005 году.

Этот аппарат создавался на платформе "Фобос-грунт" — амбициозном проекте Роскосмоса, который предусматривал посадку на спутник Марса Фобос, забор образцов грунта и возвращение на Землю.

Однако «марсианская» экспедиция закончилась провалом. В 2011 году после старта не запустилась маршевая двигательная установка аппарата, и он упал в Тихий океан.

После этой аварии программа "Луна-глоб" была пересмотрена. После того как аппарат был переделан, его переименовали в "Луна-25".

Однако на этом злоключения проекта не прекратились. Его постоянно «сдвигали вправо», то есть откладывали на более поздний срок. Изначально планировалось запустить «Луну-25» в 2014 году, фактически вышло на девять лет позже.

Как полагает Иван Моисеев, это связано с плохой организацией работы над программой.

"С одной стороны, это недостаток финансирования. Выделяют деньги по частям, растягивают на длительный срок, и общая стоимость программы растет. Недостаток интереса, отсутствие резервных вариантов. Дальние полеты — к ним у нас внимание явно недостаточное. Отсюда и такие сроки, и такая предварительно слабая надежность", — сказал он.

Дорогостоящая ракета

Аппараты, которые Россия намеревалась запускать в ходе первого этапа своей лунной программы, начинали создаваться еще до ее утверждения.

Следующий этап с пилотируемыми кораблями и сверхтяжелой ракетой должен активно развиваться сейчас, но с ним возникли сложности.

Финансирование программы исследования Луны происходит в рамках десятилетней Федеральной космической программы, принятой в конце 2015 года, поскольку лунную программу разрабатывали уже тогда.

Самая дорогая ее часть была ракетой сверхтяжелого класса. Такая ракета, как изначально предполагалось, понадобится во второй части программы, которая предусматривала полет человека на Луну.

Тогдашний глава космического агентства Игорь Комаров говорил, что не видит смысла в строительстве сверхтяжелой ракеты из-за слишком высокой стоимости запуска, который, как он оценивал, составит около миллиарда долларов — и отсутствия полезной нагрузки.

В 2016 году программа разработки и строительства такой ракеты, по оценке первого заместителя главы Роскосмоса Александра Иванова, стоила примерно 1,5 трлн рублей, что было больше десятилетней ФКП, на финансирование которой было заложено 1,4 триллиона.

Дмитрий Рогозин, который занял пост главы Роскосмоса вслед за Комаровым, выступал за разработку такой ракеты и транспортно-пилотируемого корабля, причем, как он сам сказал Би-би-си в 2019 году, ее стоимость могла составить не больше 700-750 млрд.

Возможно, это было сделано по поручению Владимира Путина, который в мае 2017 года поставил задачу ускорить разработку сверхтяжелой ракеты.

Однако в феврале 2021 года проект сверхтяжелой ракеты "Енисей" приостановили "по техническим причинам".

Это, правда, никак не скажется на судьбе аппаратов, которые Россия планирует отправить к Луне в ходе первого этапа освоения — они выводятся на орбиту ракетами серии "Союз".

Все для спутников

Спустя год после приостановки проекта "Енисей", в феврале 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и это отразилось уже на финансировании и приоритетах Федеральной космической программы.

Начав крупную войну с соседним государством, Россия столкнулась с нехваткой спутников. Об этом говорилось еще за год до начала вторжения.

В презентации, которая была показана в Совете Федерации 15 февраля 2021 года, говорилось, что на тот момент у России не было ни одного коммерческого спутника дистанционного зондирования Земли, а в США их было около 240.

Согласно презентации, в чрезвычайных ситуациях России может быть доступно 12 аппаратов ДЗЗ, все из которых принадлежат государству. В США госструктурам доступно более 270 государственных и коммерческих аппаратов.

Об этом же заявил нынешний глава Роскосмоса Юрий Борисов, который занял этот пост в июле 2022 года, сменив Дмитрия Рогозина.

"С тем количеством спутников, которое у нас сейчас на орбите, мы не можем в полной мере обеспечить страну космическими услугами — связью, навигацией, дистанционным зондированием Земли", — сказал он "РИА Новости" 10 февраля 2023 года.

Спутники ДЗЗ могут использоваться как гражданскими организациями, так и военными, поскольку данные о поверхности Земли могут содержать, например, информацию о военных объектах. Связь и навигация также очень востребованы военными.

В 2022 году федеральная космическая программа была пересмотрена с учетом этой проблемы. Рогозин перед уходом с поста главы Роскосмоса успел адаптировать ФКП, приоритет в которой, по его словам, был отдан спутниковой группировке.

Он, кстати, тогда же передал в правительство проект следующей десятилетней ФКП-2025, в рамках которой предполагалось развивать второй этап лунной программы со станцией, сверхтяжелой ракетой и космическим кораблем. Ее детали неизвестны.

По словам Борисова, проблем с выполнением "Луны-25" не было уже в феврале 2023 года, поскольку технически этот аппарат уже был к тому моменту готов.

Тогда же в интервью "РИА Новости" он заявил, что остальные пуски в рамках программы — "Луна-26", "Луна-27" и "Луна-28" — состоятся. Однако говоря о будущей совместной российско-китайской станции, он выразился менее уверенно.

"Будем детально обсуждать роль и место России в совместной программе, чтобы достойно быть представленными, а не просто страной, которая поделится наработанными компетенциями", — сказал он.

Что произойдет с финансированием лунной программы, сказать трудно.

Россия ведет крупную войну, на которую нужно тратить много денег. Между тем исполнение нынешней программы уже идет с сокращениями выделенных средств.

Так, в 2022 году на исполнение ФКП было выделено 110856,8 млн рублей, а ее кассовое исполнение по итогам года составило 75196,08 млн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033164-esli-ona-syadet-znachit-zdorovo-povezlo-rossiya-gotovilas-posadit-na-lunu-apparat-no-voznikla-neshtatnaya-situatsiya/