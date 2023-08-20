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"Луна-25" потерпела крушение, считают в "Роскосмосе"

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Луна в небе
Луна. Фото: AFP via Getty Images

В "Роскосмосе" прокомментировали ситуацию с космическим аппаратом "Луна-25" - По предварительным расчетам специалистов, станция потерпела крушение.

"Луна-25" столкнулась с Луной и потерпела крушение, заявили корреспондентам РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - заявили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 августа на южном полюсе Луны должен был сесть российский автоматический модуль "Луна-25". Это была первая подобная миссия в постсоветской истории России и первая российская миссия после начала новой "лунной гонки". Специалисты предположили, что миссия провалилась, так как в "Роскосмосе" сообщили о нештатной ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033195-luna-25-poterpela-krushenie-schitayut-v-roskosmose/

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