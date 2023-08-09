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Особняк и две квартиры в Лондоне конфисковали у Гульнары Каримовой власти Великобритании

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Гульнара Каримова позирует перед камерой
Гульнара Каримова. Фото: с сайта ktrk.kg

У Гульнары Каримовой конфисковали три объекта недвижимости в Великобритании. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере Великобритании (SFO).

В бюро уточнили, что речь идет о двух квартирах в престижном районе Лондона Белгравия и особняке в графстве Суррей.

Общая стоимость недвижимости - около 20 млн фунтов стерлингов, то есть 11,3 млрд тенге.

В ведомстве считают, что недвижимость была приобретена на доходы от коррупционной деятельности семьи Гульнары Каримовой в Узбекистане.

"SFO утверждает, что Каримова получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 годы в обмен на то, что помогла им получить доступ к рынку в Узбекистане", - говорится в публикации.

Газета.uz уточняет, что в октябре 2018 года SFO подало судебный иск об изъятии британских активов Каримовой, включая указанные три объекта недвижимости. Вчера, 8 августа, Верховный суд Великобритании удовлетворил этот иск, следует из сообщения бюро.

Напомним, в марте 2020 года Верховный суд Узбекистана признал дочь покойного президента Ислама Каримова виновной в отмывании денег и вымогательстве, приговорив ее к более 13 годам лишения свободы. Она отбывает наказание в женской колонии под Ташкентом.

Тогда же сообщалось, что суд Швейцарии вынес решение о конфискации 293 млн долларов с замороженных активов компании, связанной с Каримовой. Однако в конце 2020 года Каримова отсудила в Швейцарии 350 млн франков.

Позже стало известно, что в Узбекистане на продажу выставили гостиницы и зоны отдыха Гульнары Каримовой. Позже фотографии дома отдыха были выставлены в Интернет.

А в августе прошлого года сообщалось, что Узбекистан и Швейцария договорились о возвращении активов Каримовой - Швейцария обязалась вернуть Узбекистану имущество и активы на 131 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031765-osobnyak-i-dve-kvartiry-v-londone-konfiskovali-u-gulnary-karimovoy-vlasti-velikobritanii/

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