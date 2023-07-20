"Сделаем белорусскую армию второй армией в мире". Что известно о прибытии ЧВК "Вагнер" в Беларусь

Евгений Пригожин. Фото: t.me/concordgroup_official

Впервые после скоротечной попытки мятежа глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение. Как он утверждает, вагнеровцы приехали "на белорусскую землю". Би-би-си по спутниковым снимкам подтвердила, что лагерь ЧВК находится в деревне Цель в Могилевской области. "Уход" Пригожина в Беларусь был одним из условий сделки ЧВК и Кремля, когда мятеж завершился так же внезапно, как и начался.

"Приветствую, парни. Рады вас всех приветствовать. С приездом на белорусскую землю", – говорит на видео мужчина, похожий по голосу и фигуре на Евгения Пригожина. Судя по всему, он обращается к наемникам ЧВК "Вагнер". В ответ из темноты раздаются неразборчивые выкрики. Такое видео появилось в среду вечером в телеграм-каналах "Разгрузка Вагнера" и "Оркестр Вагнера | Wagner", близких к ЧВК. Это стало первым видео Пригожина после попытки бунта против Минобороны и неслучившегося похода на Москву.

Как Пригожин объяснил переброску ЧВК в Беларусь

"Вы достойно воевали, вы сделали для России очень много", – говорит глава ЧВК на видео. Потом он начинает объяснять, почему наемников отправили в Беларусь: "Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время. За это время мы сделаем, и я в этом уверен, белорусскую армию второй армией в мире".

Закончив, он представляет мужчину, который находится рядом с ним, называя его "командиром – тем, кто дал нам имя Вагнера". Телеграм-каналы, связанные с ЧВК, утверждают, что это "легендарный Дмитрий Валерьевич Уткин". Речь идет об одном из основателей ЧВК "Вагнер", названной по его позывному. На видео Уткин называет себя "тем самым Вагнером". Толпа встречает его бурными аплодисментами и свистом.

"Большое всем спасибо за проделанную работу. Благодаря этой работе имя ЧВК "Вагнер" прогремело на весь мир. Парни, большое вам спасибо, – говорит он на видео. – Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро. Ну и – welcome to hell".

Сколько наемников едет в Беларусь

Видео снято на закате – в темноте определить точное количество человек в рядах наемников, выстроившихся перед Пригожиным, сложно. Во вторник в ЧВК заявили, что в Беларусь уехало или уезжает до 10 тысяч бойцов. За пару дней до этого проект "Беларускi Гаюн" писал, что приехали уже как минимум две тысячи наемников.

В Беларусь, возможно, пока не поедут те, кого завербовали в ЧВК из российских колоний для войны в Украине. К таком выводу пришли журналисты издания "Важные истории" (признано в России "нежелательной организацией"), изучив чаты, в которых общаются родственники вагнеровцев.

Те пишут, что командование ЧВК "Вагнер" якобы решило отпустить домой всех бывших заключенных из числа наемников. Многих осужденных вагнеровцев, судя по чатам, разместили в отелях Анапы – там они ждут обещанного помилования. Об этом "Важные истории" узнали, изучив сообщения родственников наемников ЧВК и представителей группировки в их закрытых чатах.

"Всех вывезли до конца контракта в Анапу, раньше не отпустят, день в день! <…> Весь проект К закрылся (так внутри ЧВК называют систему вербовки заключенных в колониях – "Важные истории")", – цитируют "представительницу" ЧВК "Вагнер" журналисты. Других подтверждений этому нет.

При этом, как утверждает собеседница издания, родственница одного из наемников, "всех заключенных отпустят из отелей домой, а дальше они при желании смогут продлить контракт с ЧВК, чтобы поехать в Беларусь или Африку".

О планах перебросить вагнеровцев в Африку в своем обращении упомянул и Пригожин, призвав их повышать "свой уровень". "И в новый путь, в Африку. И, возможно, вернемся на СВО – в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт", – сказал он.

Где находится база ЧВК "Вагнер"

Расследовательский проект "Беларускi Гаюн" утверждает, что наемники ЧВК "Вагнер" заходят в Беларусь с 11 июля. На прошлой неделе Минобороны этой страны рассказывало о тренировках, которые проводили вагнеровцы для белорусских военных из подразделений территориальных войск в лагере под Осиповичами Могилевской области, в ста километрах от Минска.

"Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", – говорилось в сообщении Минобороны.

В той же Могилевской области могло быть снято видео с обращением Пригожина и Уткина к вагнеровцам. На спутниковых снимках, полученных BBC Verify (отдел Би-би-си, занимающийся проверкой данных), видно, что 18 июля на заброшенной военной базе в деревне Цель на юге Беларуси, примерно в 103 км от Минска, появились грузовики, другие военные транспортные средства и предметы тылового обеспечения. Как отмечает BBC Verify, расположение палаток, деревьев и построек на видео соответствует местности у западной границы лагеря. Судя по спутниковым снимкам, за две недели в Целе было установлено около 300 палаток.

О том, что вагнеровцев разместили в Целе, 18 июля писал и "Беларускi Гаюн": по его данным, в колонне находилось как минимум 90 машин – в основном с номерами самопровозглашенной ЛНР, реже – ДНР и России, некоторые – вообще без номеров.

Как реагируют в Беларуси, Польше и Украине

На видео Пригожин утверждает, что белорусы встретили вагнеровцев "не только как героев, но и как братьев". "Говорят, местные девушки в магазинах шушукаются с вожделением, что вагнера приехали. Но аккуратно, чтобы никого не обидеть из них. Поэтому отнесемся к ним так же по-братски", – говорит глава ЧВК. В ответ на это толпа из наемников дружно хохочет.

Переговорщиком между ЧВК и российскими властями во время бунта выступал президент Беларуси Александр Лукашенко, именно он предлагал военным Пригожина и ему самому "перекантоваться" в Беларуси, поэтому реакция белорусской власти на размещение на их территории ЧВК предсказуема. Тем более, как говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Пригожина с Лукашенко связывает давнее знакомство. "Женя Пригожин. Я его так и называю: Женя, – говорил Лукашенко о Пригожине в 2020 году. – У нас с ним добрейшие отношения. Добрейшие".

Теперь, судя по заявлениям Беларуси, их военные и ЧВК будут вместе тренироваться на полигоне "Брестский". Он находится у границ с Украиной и Польшей. В "Оркестре Вагнера" днем в четверг опубликовали несколько фотографий с учений с подписью: "Белорусские военные с бойцами ЧВК "Вагнер" отрабатывают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский" вблизи границы с Польшей. Дуда [президент Польши] напрягся".

В польском Минобороны заявили, что следят за ситуацией на восточной границе и "готовы к различным сценариям развития событий".

В украинской погранслужбе 20 июля заявили, что количество вагнеровцев в Беларуси сейчас не несет угрозе Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029480-sdelaem-belorusskuyu-armiyu-vtoroy-armiey-v-mire-chto-izvestno-o-pribytii-chvk-vagner-v-belarus/