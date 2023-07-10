Командиры с Азовстали" вернулись из Турции в Украину. Россия заявляет о нарушении договоренностей

Владимир Зеленский и военные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал возвращение командиров с «Азовстали» в Украину «абсолютным нарушением имеющихся договоренностей» между Москвой, Киевом и Анкарой.

По его словам, о возвращении командиров «Азовстали» в Украину российской стороне ничего не сообщили.

«Условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев. По условиям договоренностей главари «Азова» должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта», — заявил Песков агентству РИА Новости (не все из возвращающихся имели отношение к «Азову», который в России демонизируется и объявлен «террористической организацией»).

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что возвращается из Турции вместе с военными, которые защищали «Азовсталь», а затем, после освобождения из российского плена по обмену, 10 месяцев находились в этой стране.

«Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев, — написал Зеленский. — Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец будут с родными».

В телеграм-канале Зеленского также опубликовано видео, где он в аэропорту встречает военных, которые затем поднимаются на борт президентского самолета.

По условиям сделки, заключенной при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана, пятеро украинских командиров должны были оставаться в Турции до окончания войны «в полной безопасности и комфортабельных условиях», однако президент Зеленский, видимо, убедил своего турецкого коллегу отпустить их домой.

"Унижение России"

В России многие провоенные и ультранационалистические блогеры расценили возвращение командиров с «Азовстали» как "унижение России".

Сам Песков назвал произошедшее результатом давления на Турцию со стороны НАТО.

«Разумеется, идет подготовка к саммиту НАТО и, разумеется, в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое давление. А сама Турция, конечно, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с североатлантическим альянсом. Мы это все прекрасно понимаем», — цитируют его РИА Новости.

У Турции много разногласий с НАТО по другим вопросами — от присоединения к антироссийским санкциям до принятия в альянс Швеции — и по ним она такой уступчивости не проявляет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027970-komandiry-s-azovstali-vernulis-iz-turtsii-v-ukrainu-rossiya-zayavlyaet-o-narushenii-dogovorennostey/