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Washington Post: в Киеве главе ЦРУ рассказали, что после наступления Украина предложит России перемирие

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Военный на улице Киева
Военный в Киеве. Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

Во время недавней секретной поездки в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса Киев представил ему амбициозный план: вернуть оккупированные Россией территории и начать переговоры о прекращении огня с Москвой до конца года.

Об этом сообщило американское издание Washington Post со ссылкой на свои неназванные источники.

Информацию о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс в конце июня побывал в Украине, где встретился с коллегами из разведки и президентом Владимиром Зеленским, сообщают и многие другие ведущие СМИ, также ссылаясь на анонимные источники.

Источники не называют точную дату визита, но отмечают, что он состоялся незадолго до мятежа Пригожина в России, который начался 23 июня.

Президент Зеленский спустя полдня после выхода статьи заявил, что Украина будет готова к переговорам с Россией тогда, когда вся ее территория будет освобождена. «Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву», — цитирует Зеленского «РБК-Украина».

Поездка Бернса, о которой до вчерашнего вечера ничего не сообщалось, произошла в момент, когда украинские силы начали контрнаступление, но, по словам властей страны, еще не развернули большую часть своих штурмовых бригад, обученных и оснащенных Западом.

По словам одного из чиновников, с которым говорила WP, целью визита было «подтвердить готовность» администрации Байдена и дальше предоставлять разведданные, чтобы помочь Украине защитить себя.

Ранее администрация Байдена аналогичным способом дала понять, что ей было заранее, с середины июня известно о намерениях Пригожина. Но по словам источника Washington Post, в Киеве эту тему Бернс не обсуждал.

Хотя публично Киев выражал разочарование из-за критики темпов своего контрнаступления, в частном порядке украинские военные стратеги передали Бернсу и остальным, что настроены оптимистично, пишет WP.

По данным газеты, Киев поделился с западными коллегами своими планами вернуть значительную часть оккупированной территории к осени; переместить артиллерийские и ракетные комплексы к границе контролируемого Россией Крыма; продвинуться дальше на восток Украины; а затем начать переговоры с Москвой - впервые после того, как мирные переговоры сорвались в марте прошлого года. Об этом Washington Post рассказали три источника, знакомые с планом.

«Россия пойдет на переговоры, только если почувствует угрозу», — заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник.

Журналисты газеты обратились в ЦРУ с вопросом о том, как сам Бернс оценивает реалистичность этих планов, но ответа не получили.

В ходе контрнаступления в Запорожской и Донецкой областях, идущего последние недели, украинская армия столкнулась с обширными минными полями и многослойными укреплениями, а открытый характер местности делает ее войска уязвимыми для российских авиа- и ракетных ударов. В связи с этим украинцы несут тяжелые потери, пишет WP.

Но министр обороны Украины Алексей Резников недавно заявил, что «главные события» контрнаступления еще впереди, а главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Валерий Залужный призвал к терпению. Он также упомянул, что ожидание обещанных Западом вооружений и истребителей, так необходимых на поле боя, затянулось.

Washington Post и агентство AFP приводят дословно совпадающую цитату источника о том, что директор ЦРУ «регулярно» посещает Украину после начала российской агрессии более года назад.

О нескольких таких поездках становилось известно, хотя обычно постфактум. В начале февраля 2022 года он лично передал Украине информацию о том, что в первые часы вторжения Россия постарается захватить аэродром в Гостомеле под Киевом для высадки там войск и последующего броска на столицу (этот план был сорван).

В ноябре 2022 года Бернс приезжал в Киев после переговоров в Анкаре с главой российской Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Ранее на этой неделе США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 500 миллионов долларов для поддержки контрнаступления, включая бронетехнику, высокоточные боеприпасы и оборудование для разминирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027173-washington-post-v-kieve-glave-tsru-rasskazali-chto-posle-nastupleniya-ukraina-predlozhit-rossii-peremirie/

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