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Жаркий июнь 2023-го. Планета раньше срока подошла к очередному температурному рекорду

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Жаркая погода
Жара. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Лето только началось, а жара уже бьет мировые рекорды и убивает сотни людей в северном полушарии от Канады до Китая. Июнь выдался на редкость богат на катаклизмы, в которых ученые винят изменение климата, вызванное человеком.

После теплой зимы и засушливой весны лето не принесло облегчения. И это еще до того, как в полной мере проявился зарождающийся в Тихом океане феномен Эль-Ниньо, который стопроцентно повысит температуру на планете в ближайшие год-два.

Традиционно жара, пожары и засуха приходят в северное полушарие во второй половине лета, ближе к августу. А в целом на планете глобальное потепление наиболее выражено в феврале-марте.

Но в этом году все по-другому.

Июнь выдался необычно знойным и в Европе, и в Америке, и в Азии. И пусть окончательные итоги пока не подведены, предварительные подтверждают прогнозы ученых о том, что 2023 год рискует побить температурные рекорды и продолжить печальную традицию последних 8 лет, самых жарких в истории.

Из-за потепления планеты учащаются природные катаклизмы, а ущерб от них растет вместе с тратами на борьбу с их причинами и адаптацию к новым условиям жизни. Жара убивает людей, обостряет энергетический и миграционный кризисы.

Даже природа меняется. Уже в 13 странах Европы укоренились комары-переносчики лихорадки денге и вируса чикунгуньи. Еще десять лет назад таких стран было всего восемь, говорится в свежем исследовании центра профилактики инфекционных заболеваний Евросоюза (ECDC).

“В Европе наблюдается тенденция к потеплению; аномальная жара и наводнения проявляются все чаще и сильнее, а лето становится длиннее и теплее. Это создает благоприятные условия для инвазивных видов комаров”, - предупредили ученые.

Полтора градуса раньше времени

Чтобы притормозить потепление, почти все страны мира согласились сократить выбросы парниковых газов в атмосферу. Цель подписанного в 2015 году Парижского соглашения - не допустить нагревания планеты более чем на 2°С к доиндустриальному уровню, а еще лучше - в пределах 1,5°С.

Среднегодовая температура на планете уже на 1,2°C выше, и в июне она пробила заветную цель в полтора градуса. Это случалось и раньше, да и подобные флуктуации - это скорее о погоде, чем о климате. Однако метеорологи напряглись.

Дело в том, что все предыдущие разы полтора градуса пробивались европейской зимой - в феврале и марте 2016 года (самого жаркого в истории) и в декабре 2015 года, когда в Париже подписывали эпохальное климатическое соглашение. Летом же полутораградусный порог традиционно был в полной безопасности.

“Теплое начало июня 2023 года стало исключением из этого правила”, - обеспокоены ученые, отслеживающие изменение климата в центре Коперника при ЕС.

“Среднемировая температура воздуха у поверхности земли в первые дни июня 2023 года побила рекорд наблюдений со значительным отрывом. И это после беспрецедентно теплого мая”, - пишут они.

Май выдался вторым самым жарким за всю историю, не дотянув всего 0,1°C до первого места. И это при том, что весна в Европе выдалась зябкой и дождливой, не попав даже в десятку самых теплых, а в Австралии и в Азии от Индии до Сибири было значительно прохладнее обычного. Зато в Америку, Африку и Юго-Восточную Азию пришла нежданная жара.

Проблемы не только на суше. Ледяной покров на обоих полюсах тает, а поверхность мирового океана в июне оказалась на 0,2 градуса теплее обычного для этого времени года - и это после температурных рекордов апреля и мая.

Дальше будет только хуже, поскольку к осени в Тихом океане сформируется Эль-Ниньо (феномен повышения температур в Тихом океане). Он идет на смену Ла-Нинье, три года охлаждавшей океан, но так и не сумевшей приостановить потепление.

Канадские пожары, пекинская жара и европейская засуха

Июнь 2023-го запомнится жителям всех континентов северного полушария.

Канада каждый год сталкивается с природными катаклизмами, связанными с глобальным потеплением. В прошлом году провинцию Британская Колумбия затопило и потрепало ураганом, а годом ранее рекордная жара унесла сотни жизней.

Нынешний год не исключение. Лето еще толком не началось, а Канада уже переживает худший в истории сезон лесных пожаров.

На севере США людям советуют сидеть дома и не дышать задымленным воздухом.

А на юге, от Аризоны до Техаса и Флориды, десятки миллионов изнывают от липкого зноя под так называемым тепловым куполом. Он накрыл регион несколько недель назад и, по прогнозам синоптиков, не рассосется до Дня независимости 4 июля.

По данным властей, по меньшей мере 13 человек уже умерли от жары.

Еще хуже дела обстоят у соседей в Мексике. Число жертв там перевалило за сотню. Страна переживает уже третью волну экстремальной жары с апреля, и власти предупреждают, что со дня на день грядет четвертая.

На юге Испании засуха, а температуры в Севилье и Кордове поднялись к концу июня до +44°C. Метеорологи отмечают, что за 35 лет до 2011 года Испания лишь пять раз переживала экстремальную жару в июне. А за последние 12 лет таких июней было уже шесть.

В Великобритании июнь оказался самым жарким в истории, свидетельствуют предварительные замеры Королевской метеослужбы. До сорокоградусного пекла, как в прошлом году, пока не дошло - столбик не поднимался выше 32°C. Но ночи были теплыми, осадков почти не выпало, и даже похолодание в последнюю неделю не помешало июню 2023-го побить прежние рекорды 1940 и 1976 годов.

В Германии раньше срока начала пересыхать главная транспортная артерия - река Рейн.

В Азии изнывают от жары миллиарды людей, от Пакистана до Малайзии.

Столицу Китая Пекин накрыло двумя знойными волнами в течение 10 дней, а 40-градусная температура продержалась три дня подряд - впервые за все время наблюдений с 1951 года. Количество дней, когда зашкаливало за 35°C, легко превысило средний июньский показатель за последние 30 лет.

В Индии еще теплее. На севере и востоке столбик термометра в июне подбирался к +46°C. Власти расследуют десятки смертей, которые приписывают жаре, но не спешат признавать связь и даже уволили главврача региональной больницы за “безответственные заявления” о том, что люди умирают от зноя.

На жаркий июнь выпал хадж-2023. Сотни тысяч мусульман приехали к святым местам в Саудовскую Аравию, где днем было +48°C. Сотни остались там навсегда. По данным властей, от жары пострадали более 2000 человек, и по меньшей мере 230 умерли.

Сколько стоит потепление

Климатические катаклизмы в прошлом году только Европе стоили 2 млрд долларов и 16 тысяч жизней, подсчитала Всемирная метеорологическая организация.

Канада прогнозирует, что к 2030 году ее ущерб от стихии, усиливающейся с глобальным потеплением, превысит 11 млрд долларов в год.

Для борьбы с потеплением мир переходит на новую энергетику и старается постепенно отказаться от сжигания ископаемого топлива. Это требует триллионных инвестиций в строительство солнечных и ветряных ферм, электротранспорт, обновление энергосети.

Все эти траты как нельзя некстати в условиях мирового энергетического и продовольственного кризиса, вызванного войной России против Украины. И то ли еще будет.

Если Эль-Ниньо придет осенью и задержится на пару лет, климатический кризис усугубится. Так было в предыдущие разы, выяснили ученые Дартмутского колледжа.

Эль-Ниньо 1982-83 и 1997-98 годов подорвали рост благосостояния в мире по меньшей мере на пять лет, подсчитали они. Последний обошелся мировой экономике в 5,7 триллиона долларов и унес примерно 23 тысячи жизней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027245-zharkiy-iyun-2023-go-planeta-ranshe-sroka-podoshla-k-ocherednomu-temperaturnomu-rekordu/

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