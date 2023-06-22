NYT: Жена одного из пилотов пропавшего батискафа – потомок пассажиров "Титаника"

Венди и Стоктон Раш. Фото: linkedin.com/Wendy Rush/oceangate.com

Супруга одного из пилотов субмарины, пропавшей в воскресенье, оказалась праправнучкой Исидора и Иды Штраус, пассажиров первого класса, погибших на "Титанике", передает The New York Times.

По данным издания, Венди Раш – жена Стоктона Раша, исполнительного директора OceanGate, который пилотировал субмарину, исчезнувшую в воскресенье во время погружения к обломкам Титаника. Она является потомком двух пассажиров первого класса, погибших во время крушения лайнера в 1912 году.

Так, сообщается, что Раш – это праправнучка магната розничной торговли Исидора Штрауса и его жены Иды. Пара была одними из самых богатых пассажиров на борту "Титаника" во время его первого и единственного рейса.

Мистер Штраус, родившийся в 1845 году, был совладельцем универмага Macy's.

Исидор и Ида Штраус известны своей трагической историей любви. Выжившие в катастрофе вспоминали, как Исидор Штраус отказывался сесть в спасательную шлюпку, когда другие женщины и дети все еще ждали своей очереди. Тогда Ида Штраус заявила, что не оставит своего мужа.

В последний раз их видели стоящими рука об руку на палубе "Титаника", когда корабль тонул.

Художественная версия истории Штраусов была увековечена режиссером Джеймсом Кэмероном в фильме 1997 года "Титаник". Одними из героев ленты является пожилая пара – муж и жена лежат обнявшись в постели, пока корабль уходит под воду.

Отмечается, что сама Венди Раш, урожденная Венди Холлингс Вейл, вышла замуж за Стоктона Раша в 1986 году и за последние два года лично участвовала в трех экспедициях OceanGate к обломкам Титаника.

Напомним, что в воскресенье, 18 июня, в Атлантическом океане пропала подводная лодка, которая использовалась для погружения туристов к затонувшему кораблю "Титаник". Была начата спасательная операция.

Сообщалось, что исследовательское судно "Полар принс" потеряло связь с командой подлодки через час и 45 минут после погружения.

По оценкам Береговой охраны США, по состоянию на 21:00 по Гринвичу в понедельник (02:00 во вторник по времени Астаны) на батискафе оставалось от 70 до 96 часов аварийного запаса кислорода.

Компания OceanGate, которой принадлежит пропавший аппарат, заявила, что изучает все возможности для безопасного возвращения экипажа.

Вчера спасатели засекли "подводные шумы" в исследуемом районе, но их источник пока не был обнаружен.

Сегодня спасатели сообщили, что поиски пропавшего в Северной Атлантике батискафа "Титан" вошли в решающую стадию. По их оценкам, запаса кислорода на борту подводного аппарата осталось менее чем на пять часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025979-nyt-zhena-odnogo-iz-pilotov-propavshego-batiskafa-potomok-passazhirov-titanika/