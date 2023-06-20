Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

В Атлантическом океане пропала подлодка с туристами, которые погружались к "Титанику". На борту – британский миллиардер

Опубликовано:

Уменьшенная копия Титаника в музее
Копия Титаника в музее. Фото: Maria Jose Lopez/Europa Press/Getty Images

В Атлантическом океане пропала подводная лодка, которая использовалась для погружения туристов к затонувшему кораблю "Титаник". Начата спасательная операция.

Береговая охрана в американском Бостоне подтвердила Би-би-си, что спасатели пытаются найти подлодку. На ее борту находились пять человек – как правило, это пилот, трое туристов и гид.

"Все наше внимание приковано к членам экипажа и их семьям", – сказано в заявлении компании OceanGate Expeditions, которой принадлежала пропавшая подлодка.

Фирма добавляет, что в поисковой операции принимают участие несколько государственных служб и частных компаний. "Мы стараемся обеспечить возвращение членов экипажа", – сообщает OceanGate Expeditions.

Американская береговая охрана сообщила в твиттере, что связь с субмариной пропала больше суток назад, это произошло в воскресенье утром. К этому моменту погружение продолжалось в течение одного часа и 45 минут.

Контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер сказал в понедельник журналистам, что кислорода на пропавшей лодке осталось на 70-96 часов.

По словам Могера, в поисках участвуют два самолета и подводная лодка; операция осложнена тем, что район поиска находится довольно далеко от суши.

На борту был британский турист-миллиардер

Имена всех людей, находившихся на борту, не сообщаются. Однако известно, что на подлодке к "Титанику" в числе прочих пытался опуститься 59-летний британский миллиардер и исследователь Хамиш Хардинг – это подтвердила его семья.

В минувшие выходные Хардинг написал в своих социальных сетях, что "может с гордостью сообщить" об участии в погружении к остову утонувшего корабля.

Он добавил, что из-за "самой плохой погоды в Ньюфаундленде за последние 40 лет наш поход, вероятно, будет первым и последним погружением людей к "Титанику" в 2023 году".

Позже он добавил: "Погодное окно только что открылось – и завтра мы попытаемся погрузиться".

Хамиш Хардинг
Хамиш Хардинг. Фото: Victoria Sirakova/Getty Images

В прошлом году Хардинг был одним из пассажиров пятого по счету коммерческого полета в космос, организованного компанией Blue Origin американского бизнесмена Джеффа Безоса.

Он также совершил одиночное путешествие вокруг Земли через Южный и Северный полюс — и был включен за это в Книгу рекордов Гиннесса.

Хардинг возглавляет компанию Action Aviation, которая работает в области международной авиации.

Что известно о подлодке

Подводный аппарат, который совершал погружение к "Титанику", весит 10 432 кг и, как сказано на веб-сайте производителя, может опускаться на глубину до 4 тыс. метров. Он способен обеспечивать жизнедеятельность пятерых членов экипажа в течение 96 часов.

Субмарина, которую сейчас пытаются найти, называлась "Полар принс" и использовалась в нескольких экспедициях, сообщил владелец аппарата в интервью Би-би-си.

На сайте компании, которая разрабатывает подводные аппараты для погружений, сказано, что после успешных экспедиций к останкам "Титаника" в 2021 и 2022 годах она планирует продолжать подобные туры ежегодно.

Одна из экспедиций, состоящая из 12 погружений, и была запланирована на лето 2023 года.

В твиттере компании есть посты о том, как прошли первые несколько погружений.

С частных клиентов компания берет по 250 тыс. долларов за место в своей восьмидневной экспедиции, позволяющей увидеть затонувший корабль.

Такое путешествие компания называет "шансом выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно экстраординарное".

Одно погружение к "Титанику" с возвращением на сушу, по сообщениям, занимает около восьми часов.

Место исчезновения подлодки
Место исчезновения подлодки. Инфографика: Yasin Demirci/Anadolu Agency/Getty Images

"Титаник" находится на глубине 3,8 тыс. метров в Атлантическом океане, в 600 километрах от острова Ньюфаундленд на северо-востоке Канады.

Этот пассажирский лайнер был самым большим кораблем своего времени. В 1912 году он столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из 2200 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, погибли более 1500.

Затонувший корабль был обнаружен в 1985 году и с тех пор его активно изучают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025512-v-atlanticheskom-okeane-propala-podlodka-s-turistami-kotorye-pogruzhalis-k-titaniku-na-bortu-britanskiy-milliarder/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.