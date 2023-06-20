В Атлантическом океане пропала подлодка с туристами, которые погружались к "Титанику". На борту – британский миллиардер

Копия Титаника в музее. Фото: Maria Jose Lopez/Europa Press/Getty Images

В Атлантическом океане пропала подводная лодка, которая использовалась для погружения туристов к затонувшему кораблю "Титаник". Начата спасательная операция.

Береговая охрана в американском Бостоне подтвердила Би-би-си, что спасатели пытаются найти подлодку. На ее борту находились пять человек – как правило, это пилот, трое туристов и гид.

"Все наше внимание приковано к членам экипажа и их семьям", – сказано в заявлении компании OceanGate Expeditions, которой принадлежала пропавшая подлодка.

Фирма добавляет, что в поисковой операции принимают участие несколько государственных служб и частных компаний. "Мы стараемся обеспечить возвращение членов экипажа", – сообщает OceanGate Expeditions.

Американская береговая охрана сообщила в твиттере, что связь с субмариной пропала больше суток назад, это произошло в воскресенье утром. К этому моменту погружение продолжалось в течение одного часа и 45 минут.

Контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер сказал в понедельник журналистам, что кислорода на пропавшей лодке осталось на 70-96 часов.

По словам Могера, в поисках участвуют два самолета и подводная лодка; операция осложнена тем, что район поиска находится довольно далеко от суши.

На борту был британский турист-миллиардер

Имена всех людей, находившихся на борту, не сообщаются. Однако известно, что на подлодке к "Титанику" в числе прочих пытался опуститься 59-летний британский миллиардер и исследователь Хамиш Хардинг – это подтвердила его семья.

В минувшие выходные Хардинг написал в своих социальных сетях, что "может с гордостью сообщить" об участии в погружении к остову утонувшего корабля.

Он добавил, что из-за "самой плохой погоды в Ньюфаундленде за последние 40 лет наш поход, вероятно, будет первым и последним погружением людей к "Титанику" в 2023 году".

Позже он добавил: "Погодное окно только что открылось – и завтра мы попытаемся погрузиться".

Хамиш Хардинг. Фото: Victoria Sirakova/Getty Images

В прошлом году Хардинг был одним из пассажиров пятого по счету коммерческого полета в космос, организованного компанией Blue Origin американского бизнесмена Джеффа Безоса.

Он также совершил одиночное путешествие вокруг Земли через Южный и Северный полюс — и был включен за это в Книгу рекордов Гиннесса.

Хардинг возглавляет компанию Action Aviation, которая работает в области международной авиации.

Что известно о подлодке

Подводный аппарат, который совершал погружение к "Титанику", весит 10 432 кг и, как сказано на веб-сайте производителя, может опускаться на глубину до 4 тыс. метров. Он способен обеспечивать жизнедеятельность пятерых членов экипажа в течение 96 часов.

Субмарина, которую сейчас пытаются найти, называлась "Полар принс" и использовалась в нескольких экспедициях, сообщил владелец аппарата в интервью Би-би-си.

На сайте компании, которая разрабатывает подводные аппараты для погружений, сказано, что после успешных экспедиций к останкам "Титаника" в 2021 и 2022 годах она планирует продолжать подобные туры ежегодно.

Одна из экспедиций, состоящая из 12 погружений, и была запланирована на лето 2023 года.

В твиттере компании есть посты о том, как прошли первые несколько погружений.

С частных клиентов компания берет по 250 тыс. долларов за место в своей восьмидневной экспедиции, позволяющей увидеть затонувший корабль.

Такое путешествие компания называет "шансом выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно экстраординарное".

Одно погружение к "Титанику" с возвращением на сушу, по сообщениям, занимает около восьми часов.

Место исчезновения подлодки. Инфографика: Yasin Demirci/Anadolu Agency/Getty Images

"Титаник" находится на глубине 3,8 тыс. метров в Атлантическом океане, в 600 километрах от острова Ньюфаундленд на северо-востоке Канады.

Этот пассажирский лайнер был самым большим кораблем своего времени. В 1912 году он столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из 2200 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, погибли более 1500.

Затонувший корабль был обнаружен в 1985 году и с тех пор его активно изучают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2025512-v-atlanticheskom-okeane-propala-podlodka-s-turistami-kotorye-pogruzhalis-k-titaniku-na-bortu-britanskiy-milliarder/